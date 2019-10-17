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В Пинске хулиган разбил стекло в припаркованном автомобиле

18.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске хулиган разбил стекло в припаркованном автомобиле
По информации старшего инспектора ГИОС Пинского ГОВД Александра Костюкевича, в ГОВД обратился местный житель 1969 года рождения с заявлением о том, что неизвестный разбил боковое стекло его автомобиля, припаркованного на стоянке около дома.


В Пинске хулиган разбил стекло в припаркованном автомобиле

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам отдела уголовного розыска совместно с милиционерами группы задержания Пинского отдела Департамента охраны удалось задержать подозреваемого, им оказался местный житель 1998 года рождения. Объяснить сотрудникам милиции свой поступок молодой человек не смог.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь.

Фото ГКСЭ.

 
 
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> По информации старшего инспектора ГИОС Пинского ГОВД Александра Костюкевича, в ГОВД обратился местный житель 1969 года рождения с заявлением о том, что...
 
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