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В Пинске хулиган разбил стекло в припаркованном автомобиле
18.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам отдела уголовного розыска совместно с милиционерами группы задержания Пинского отдела Департамента охраны удалось задержать подозреваемого, им оказался местный житель 1998 года рождения. Объяснить сотрудникам милиции свой поступок молодой человек не смог.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь.
Фото ГКСЭ.
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