Сигарета стоимостью 30 базовых величин

Источник материала: Кричевская жизнь

В одну из августовских ночей 2019 года житель района по имени Иван, находясь в одной из деревень нашего региона, решил встретить рассвет, для чего отправился гулять по деревне. Проходя по одной из проселочных дорог, встретил незнакомого мужчину, проезжавшего мимо на велосипеде. Звали того Виктор. Иван решил попросить у него сигарету, хотя вредных привычек не имел. Попросил просто так, так как ночью бродить по деревне стало скучно. Виктор угостил случайного знакомого, после чего услышал просьбу об угощении второй сигаретой, что, конечно, его возмутило, поэтому он ответил отказом. Иван же, чувствуя свое физическое превосходство, с отказом мириться не стал и решил заполучить всю пачку сигарет, для чего нанес Виктору не менее двух ударов по телу. Пос­ле того, как Виктор от полученных ударов упал на землю, открыто похитил у него из кармана пачку сигарет и продолжил гулять по деревне.

В настоящее время злоумышленник подвергнут административному взыс­канию в размере 30 базовых величин, что составляет 765 белорусских рублей, за которые Иван мог бы приобрес­ти не одну пачку сигарет…

А. Мачульская,

старший следователь

Кричевского РОСК майор милиции.