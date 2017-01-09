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Как и когда нужно просить прощения

09.01.2017 21:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Есть фразы, которые, несмотря на свою внешнюю простоту, не так-то легко произнести вслух. Одной из них является фраза «извини меня». Сказать эти два незамысловатых слова может даже двухлетний ребенок, но взрослому человеку они порой не под силу.

Как и когда нужно просить прощения

Ниже будет рассказано, как правильно извиняться. А пока речь пойдет о ситуациях, в которых не следует затягивать с просьбой о прощении, и о случаях, когда, наоборот, стоит промолчать.

Извиниться или промолчать?

Жизнь не проста, в ней случаются ссоры. Конфликт может происходить по вине одного или нескольких его участников. Во время баталий можно обидеть оппонента и даже этого не заметить. Поэтому первое, что нужно сделать, дождаться своего успокоения и проанализировать случившееся.

Если после ссоры на душе «скребут кошки», появляется сожаление за свои слова и поступки, стоит извиниться перед другим ее участником. Однако нужно быть внимательнее и не поддаваться ложному чувству вины.

Последнее возможно, когда конфликт был спланирован, или один его участник манипулировал другим. Некоторые люди, будучи хорошими психологами, способны выставить любую ситуацию так, что не останутся виноватым в глазах остальных участников ссоры. Зато последние будут винить себя за случившееся.

Извиняйтесь правильно

Принято решение просить прощения? Тогда нужно подойти к делу ответственно и извиниться максимально корректно. Для этого действовать следует с учетом следующих правил:

1. Четко сформулируйте в мыслях свою вину. Вспомните в подробностях конфликтную ситуацию и проанализируйте, чем именно обидели оппонента, за что будете приносить извинения.

2. Попросите прощения без попытки оправдать свое поведение.

3. Говорите просто и искренне, при этом не прячьте взгляд от собеседника, глаза должны стать подтверждением искренности.

4. Возместите ущерб, если таковой был нанесен в ссоре. Он может быть: материальным, например, разбитая вещь, тогда преподнесите новую взамен утраченной, и моральным, например, оскорбление при других людях, тогда извиниться нужно тоже при всех.

5. Будьте готовы, что человек, у которого просите прощения, «выплеснет» наружу негатив от прошедшего конфликта. Воспримите это хладнокровно.

Попросить прощения за нанесенную обиду можно не только на словах при личном контакте. Если встретиться в ближайшее время после ссоры нет возможности, стоит рассмотреть другие способы признания своей вины.

Очень хороший способ – описать свои чувства в печатном послании: записке, электронном письме, сообщении на телефон и т.д. При этом нужно опираться на правила, описанные выше, и тщательно подбирать слова, чтобы ни одно из них не могло быть понято двояко.

Если предыдущие способы по той или иной причине не могут быть применены, можно и позвонить обиженному, попросить у него прощения по телефону. Такой вариант не самый хороший, но он лучше, чем бездействие.

От ссор никто не застрахован. Важно не забывать извиняться, если обидели человека. И говорить «прости» от «чистого» сердца.Как и когда нужно просить прощения

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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