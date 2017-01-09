Есть фразы, которые, несмотря на свою внешнюю простоту, не так-то легко произнести вслух. Одной из них является фраза «извини меня». Сказать эти два незамысловатых слова может даже двухлетний ребенок, но взрослому человеку они порой не под силу.





Ниже будет рассказано, как правильно извиняться. А пока речь пойдет о ситуациях, в которых не следует затягивать с просьбой о прощении, и о случаях, когда, наоборот, стоит промолчать.

Извиниться или промолчать?

Жизнь не проста, в ней случаются ссоры. Конфликт может происходить по вине одного или нескольких его участников. Во время баталий можно обидеть оппонента и даже этого не заметить. Поэтому первое, что нужно сделать, дождаться своего успокоения и проанализировать случившееся.

Если после ссоры на душе «скребут кошки», появляется сожаление за свои слова и поступки, стоит извиниться перед другим ее участником. Однако нужно быть внимательнее и не поддаваться ложному чувству вины.

Последнее возможно, когда конфликт был спланирован, или один его участник манипулировал другим. Некоторые люди, будучи хорошими психологами, способны выставить любую ситуацию так, что не останутся виноватым в глазах остальных участников ссоры. Зато последние будут винить себя за случившееся.

Извиняйтесь правильно

Принято решение просить прощения? Тогда нужно подойти к делу ответственно и извиниться максимально корректно. Для этого действовать следует с учетом следующих правил:

1. Четко сформулируйте в мыслях свою вину. Вспомните в подробностях конфликтную ситуацию и проанализируйте, чем именно обидели оппонента, за что будете приносить извинения.

2. Попросите прощения без попытки оправдать свое поведение.

3. Говорите просто и искренне, при этом не прячьте взгляд от собеседника, глаза должны стать подтверждением искренности.

4. Возместите ущерб, если таковой был нанесен в ссоре. Он может быть: материальным, например, разбитая вещь, тогда преподнесите новую взамен утраченной, и моральным, например, оскорбление при других людях, тогда извиниться нужно тоже при всех.

5. Будьте готовы, что человек, у которого просите прощения, «выплеснет» наружу негатив от прошедшего конфликта. Воспримите это хладнокровно.

Попросить прощения за нанесенную обиду можно не только на словах при личном контакте. Если встретиться в ближайшее время после ссоры нет возможности, стоит рассмотреть другие способы признания своей вины.

Очень хороший способ – описать свои чувства в печатном послании: записке, электронном письме, сообщении на телефон и т.д. При этом нужно опираться на правила, описанные выше, и тщательно подбирать слова, чтобы ни одно из них не могло быть понято двояко.

Если предыдущие способы по той или иной причине не могут быть применены, можно и позвонить обиженному, попросить у него прощения по телефону. Такой вариант не самый хороший, но он лучше, чем бездействие.

От ссор никто не застрахован. Важно не забывать извиняться, если обидели человека. И говорить «прости» от «чистого» сердца.

Текст: Flytothesky.ru