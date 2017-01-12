Никто не откажется от лишнего доброго слова в свой адрес. Всем хочется слышать от людей как можно больше приятных вещей о себе. Известно, что похвала может послужить источником вдохновения, а критика способна сразить наповал самооценку. Все мы по-разному реагируем на критику: одни отвечают на нее агрессией, другие выслушивает все в гробовом молчании.

Как же правильно отреагировать на критику, чтобы не ударить лицом в грязь и выйти из конфликта победителем? Давайте разбираться.





Общеизвестно, что существует критика двух видов – конструктивная и неконструктивная.

Чаще конструктивная критика имеет под собой положительную основу и, как правило, исходит от людей, которым не наплевать на наше благосостояние. Ими могут быть наши близкие, наставники, друзья и т. п. Разумеется, выслушать критику даже от близкого человека тоже непростая задача, но лучше всего повести себя достойно и воздержаться от ответных выпадов. В данной ситуации самое здравое поведение – выслушать своего собеседника и на самом деле учесть его замечания.

Неконструктивная критика прямо противоположна конструктивной и несет в себе заряд негативной энергии. В большинстве случаев люди просто выслушивают её, получая на себя весь заряд негатива, а потом удаляются в абсолютно подавленном состоянии. Некоторые же отвечают на неконструктивную критику агрессивным поведением в попытках задеть собеседника. Но такая реакция не срабатывает, потому что критикан как раз её и ожидает.

Люди, которым свойственно получать удовольствие от критики других, постоянно находятся в поисках жертвы, чтобы за ее счет поднять свою самооценку. Заслышав неконструктивную критику от другого человека, понимайте, что он просто пытается самоутвердиться за ваш счет, отвести душу, отодвинув собственные проблемы куда подальше. Агрессивная реакция и желание развязать конфликт – вот что ожидает от вас критик-манипулятор.

Конечно, если вы «собаку съели» на том, чтобы оправдывать ожидания окружающих, то можете пойти в атаку, но разумнее поступить совсем по-другому. Критикующего провокатора можно запросто обезоружить неожиданной реакцией: спокойствием и чувством юмора. Только не опускайтесь до злого сарказма в его адрес, иначе рискуете оказаться на том же уровне. Любая критика способна выбить почву из-под ног, но агрессия лишь подольет масла в огонь.

Вне всякого сомнения, реакция человека, на которого вылили ведро грязной критики, начнет сводиться к попыткам защитить или оправдать себя, а, возможно, и к ответному критиканству. Но ни в коем случае нельзя давать волю закипающим внутри эмоциям и идти на поводу провокатора. Весьма полезной будет тренировка самодисциплины и умения сладить с конфликтными ситуациями спокойно и без скандалов.

Убедите себя расслабиться и не спешить с ответом на выпад критикующего, лучше сделайте глубокий вдох и подумайте, как поступить дальше. На неприятное сообщение можно ответить позже, когда утихнут эмоции. Если же критика была брошена вам прямо в лицо, то сперва постарайтесь не лишиться самообладания.

Помните, что любая критика – прекрасная возможность взглянуть на себя со стороны. Осознав это, просто улыбнитесь собеседнику в ответ и поблагодарите за оказанное внимание. Таким образом, вы не просто покажите себя как человека спокойного, воспитанного и рассудительного, но и полностью обескуражите критикующего.

Вероятно, после ваших благодарственных слов прозвучит что-то вроде: «Извините за прямоту, но ведь я прав…». Это будет значить, что вам удалось слегка пристыдить критикана. Но не ждите, что он тут же кинется вымаливать у вас прощение за придирки, а потом уйдет с миром.

Не забывайте: любого конфликта можно избежать, если вовремя повести себя достойно и не давать эмоциям верховодить вашими поступками. Лучше всего не заглушать голос разума, а начать к нему прислушиваться.

Текст: Flytothesky.ru