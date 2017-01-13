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Правила жизни Маленького Принца

14.01.2017 07:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Вот мой секрет, он предельно прост: зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами не ‎увидишь»

6 апреля 1943 года в Нью-Йорке была впервые опубликована история о маленьком мальчике, мудрость которого запала в душу даже самым взрослым людям.

Существуют книги, которые хочется перечитывать еще и еще, ведь каждый раз определенные ‎строки могут внезапно сыграть в унисон с текущими моментами жизни. Всего несколько слов, ‎сплетаясь с многоголосьем окружающих событий, помогают читателю найти верный путь, ‎сделать правильный выбор, да и просто ощутить понимание и поддержку. «Маленький Принц» — ‎литературное сокровище, дарованное миру Антуаном де Сент Экзюпери – своего рода шкатулка самоцветов для ‎ищущих мудрого совета романтиков. Многие цитаты из этой книги находят отражение в ‎рекомендациях психологов и разного рода духовных наставников. Предлагаем ненадолго окунуться ‎в мир по-детски чистой мудрости Принца, венчающей некоторые полезные рецепты ‎гармоничной жизни.‎

Правила жизни Маленького Принца

‎1. «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»‎

Живая фантазия детей – не побочный продукт игр или сказок, это сильный инструмент, ‎позволяющий видеть прекрасное в обычном и радоваться простым вещам. Взрослея, люди ‎почему-то стремятся отречься от кажущейся несерьезности своих детских черт, хотя внутри ‎каждого продолжает теплиться огонек яркого ребяческого восторга. Никогда не стоит терять ‎детскую способность видеть то, что в жизни действительно важно.‎

Правила жизни Маленького Принца

‎ 2. Роза: «Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками»‎

Достижение прекрасных целей часто подразумевает путь, сопряженный с трудностями и ‎неприятностями. Однако, если помнить, что игра стоит свеч, в итоге все перипетии оказываются ‎лишь несколько крутыми ступенями на прекрасный пьедестал.‎

Правила жизни Маленького Принца

‎3. «Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов ‎звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым»‎

Для того, чтобы наполнить весь мир вокруг себя любовью, достаточно по-настоящему полюбить ‎кого-то.‎

Правила жизни Маленького Принца

‎4. «Вот мой секрет, он предельно прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не ‎увидишь»‎

Узнать природу человека или явления невозможно даже путем самого обстоятельного изучения ‎внешних черт. Прочувствовать его настоящую сущность дано лишь благодаря едва уловимым ‎колебаниям струн души, которые он затрагивает простым своим присутствием. Стоит ‎прислушиваться к велениям сердца, очень часто ему известно больше, чем разуму. ‎

Правила жизни Маленького Принца

‎5. «Молчи. Слова только мешают понимать друг друга»‎

Вспомните, как многие люди с жадностью ловят оброненные друг другом слова в надежде ‎услышать желаемое… и как часто такие стремления оборачиваются досадными ‎недоразумениями. Наименьший шанс неправильного толкования, как ни парадоксально, несет в ‎себе молчание – проходя сквозь призму восприятия, оно слабей всего подвержено искажению, ‎но в то же время чрезвычайно выразительно.‎

Правила жизни Маленького Принца

‎6. «Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты ‎поистине мудр»‎

Перед тем, как поддаться соблазну критиковать окружающих или делать поспешные выводы о ‎них, стоит пристальней взглянуть на собственное поведение.‎

Правила жизни Маленького Принца

‎7. «Я знаю одну планету, там живет господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу ‎не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ‎ничего не делал. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: ‎‎“Я человек серьезный! Я человек серьезный!”»‎

Увлекаясь строительством карьеры и созданием образа делового человека, не стоит забывать ‎получать удовольствие от жизни. Иногда нет ничего более ценного, чем остановить ненадолго ‎свой стремительный темп и, переводя дух, позволить себе насладиться красотой окружающего ‎мира. ‎

Правила жизни Маленького Принца

‎8. — Ваша планета очень красивая, — сказал Принц. — А океаны у вас есть?‎
‎ — Этого я не знаю, — сказал географ.‎
‎— А города, реки, пустыни?‎
‎ — И этого я тоже не знаю.‎
‎ — Но ведь вы географ!‎
‎ — Вот именно, — сказал старик. — Я географ, а не путешественник.‎

Теоретические знания, безусловно, важны, но на что годны одни лишь сухие описания, когда за ‎ними не кроются реальные впечатления? В жизни стоит попробовать себя не только в роли ‎‎«географа», но и ощутить, каково быть «путешественником».‎

Правила жизни Маленького Принца

‎9. «Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-‎либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где ‎торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей»‎

Настоящая дружба требует времени и терпения. За ней нужно ухаживать, как за нежным ‎цветком – растить, поддерживать и защищать. В постройку дружеских отношений необходимо ‎вкладывать часть себя – только тогда результат окажется крепким.‎

Правила жизни Маленького Принца

‎10. «Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники…»‎

Никогда нельзя предугадать, что за чудеса могут таиться за ничем не выдающимся внешним ‎видом места, явления или человека. Мир полон сюрпризов и прекрасен тем, что позволяет нам ‎разгадывать свои загадки.‎

11. На что это похоже?

Правила жизни Маленького Принца

Нет, это не шляпа. Это удав, который проглотил слона.

Правила жизни Маленького Принца

Мыслите шире!Правила жизни Маленького Принца

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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