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Правила жизни Маленького Принца
14.01.2017 07:30 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Вот мой секрет, он предельно прост: зорко одно лишь сердце.
6 апреля 1943 года в Нью-Йорке была впервые опубликована история о маленьком мальчике, мудрость которого запала в душу даже самым взрослым людям.
Существуют книги, которые хочется перечитывать еще и еще, ведь каждый раз определенные строки могут внезапно сыграть в унисон с текущими моментами жизни. Всего несколько слов, сплетаясь с многоголосьем окружающих событий, помогают читателю найти верный путь, сделать правильный выбор, да и просто ощутить понимание и поддержку. «Маленький Принц» — литературное сокровище, дарованное миру Антуаном де Сент Экзюпери – своего рода шкатулка самоцветов для ищущих мудрого совета романтиков. Многие цитаты из этой книги находят отражение в рекомендациях психологов и разного рода духовных наставников. Предлагаем ненадолго окунуться в мир по-детски чистой мудрости Принца, венчающей некоторые полезные рецепты гармоничной жизни.
1. «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»
Живая фантазия детей – не побочный продукт игр или сказок, это сильный инструмент, позволяющий видеть прекрасное в обычном и радоваться простым вещам. Взрослея, люди почему-то стремятся отречься от кажущейся несерьезности своих детских черт, хотя внутри каждого продолжает теплиться огонек яркого ребяческого восторга. Никогда не стоит терять детскую способность видеть то, что в жизни действительно важно.
2. Роза: «Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками»
Достижение прекрасных целей часто подразумевает путь, сопряженный с трудностями и неприятностями. Однако, если помнить, что игра стоит свеч, в итоге все перипетии оказываются лишь несколько крутыми ступенями на прекрасный пьедестал.
3. «Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым»
Для того, чтобы наполнить весь мир вокруг себя любовью, достаточно по-настоящему полюбить кого-то.
4. «Вот мой секрет, он предельно прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь»
Узнать природу человека или явления невозможно даже путем самого обстоятельного изучения внешних черт. Прочувствовать его настоящую сущность дано лишь благодаря едва уловимым колебаниям струн души, которые он затрагивает простым своим присутствием. Стоит прислушиваться к велениям сердца, очень часто ему известно больше, чем разуму.
5. «Молчи. Слова только мешают понимать друг друга»
Вспомните, как многие люди с жадностью ловят оброненные друг другом слова в надежде услышать желаемое… и как часто такие стремления оборачиваются досадными недоразумениями. Наименьший шанс неправильного толкования, как ни парадоксально, несет в себе молчание – проходя сквозь призму восприятия, оно слабей всего подвержено искажению, но в то же время чрезвычайно выразительно.
6. «Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр»
Перед тем, как поддаться соблазну критиковать окружающих или делать поспешные выводы о них, стоит пристальней взглянуть на собственное поведение.
7. «Я знаю одну планету, там живет господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: “Я человек серьезный! Я человек серьезный!”»
Увлекаясь строительством карьеры и созданием образа делового человека, не стоит забывать получать удовольствие от жизни. Иногда нет ничего более ценного, чем остановить ненадолго свой стремительный темп и, переводя дух, позволить себе насладиться красотой окружающего мира.
8. — Ваша планета очень красивая, — сказал Принц. — А океаны у вас есть?
Теоретические знания, безусловно, важны, но на что годны одни лишь сухие описания, когда за ними не кроются реальные впечатления? В жизни стоит попробовать себя не только в роли «географа», но и ощутить, каково быть «путешественником».
9. «Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей»
Настоящая дружба требует времени и терпения. За ней нужно ухаживать, как за нежным цветком – растить, поддерживать и защищать. В постройку дружеских отношений необходимо вкладывать часть себя – только тогда результат окажется крепким.
10. «Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники…»
Никогда нельзя предугадать, что за чудеса могут таиться за ничем не выдающимся внешним видом места, явления или человека. Мир полон сюрпризов и прекрасен тем, что позволяет нам разгадывать свои загадки.
11. На что это похоже?
Нет, это не шляпа. Это удав, который проглотил слона.
Мыслите шире!
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«Вот мой секрет, он предельно прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке была впервые опубликована история о...
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