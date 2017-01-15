МИНСК, 16 янв — Sputnik. Дополнительный поток иностранцев через них в связи с объявленным безвизовым режимом может составить до 20 тысяч человек, это приведет к очередям на границе, заявил начальник главного консульского управления МИД республики Игорь Фисенко в эфире телеканала ОНТ в воскресенье вечером.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым гражданам 80 стран разрешается безвизовый въезд в Беларусь, при условии, что они прибывают через Национальный аэропорт Минск и будут находиться в стране не более 5 суток. Документ вступит в силу с 12 февраля.

"Нужно, чтобы на земле все было готово для приема дополнительных тысячи, десятков тысяч гостей. Мы знаем, что пункты пропуска на белорусско-литовской границе не справляются с тем потоком, который есть на данный момент. Если мы добавим еще 10-20 тысяч, то наши люди и иностранцы будут стоять в очередях и испытывать от этого не самые лучшие впечатления", — сказал Фисенко.

Он отметил, что Национальный аэропорт Минск наиболее подготовлен для приема дополнительного потока гостей.

"Мы знаем, что у нас есть проблемы с пунктами пропуска наземными. В аэропорту таких проблем нет. Недавно он был реконструирован. Современный, новый аэропорт, который готов принять дополнительных гостей", — подчеркнул представитель МИД.

Говоря о критериях, по которому отбирались страны, гражданам которых открыт безвизовый въезд в Беларусь, Фисенко пояснил, что главный критерий — значимость партнера для Беларуси в смысле деловых, хозяйственных, гуманитарных, туристических связей. Кроме того, учитывается и благополучность этой страны в миграционном отношении.

"И наконец — фактор взаимности. В перечне стран можно увидеть довольно экзотические страны (Микронезия, Само, Сент-Винсент и Гренадины). Все это неслучайно, дело в том, что ранее эти страны приняли подобные решения в отношении Беларуси. И, соответственно, мы в рамках взаимности установили такой же режим и для них", — сказал он.