Знали ли вы, что многие престижные косметические и медицинские процедуры и средства могут быть с лихвой заменены ресурсами из кладовой природы? Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни могут быть крайне хороши на вкус!





1. Бататы позволяют коже дольше оставаться упругой.

Каждый раз, лакомясь блюдом из сладкого картофеля, вы делаете своему организму ценный подарок. Батат – невероятно полезный продукт. Являясь богатым источником каротина, отвечающего за подтянутость и сияние кожи, а также клетчатки и витаминов С и В6, этот прекрасный образец здоровой пищи также отлично справляется с ролью антиоксиданта. А медь, которая содержится в бататах, позволяет организму вырабатывать коллаген, делая клубни сладкой картошки доступной альтернативой косметическим инъекциям. Однако важным моментом является то, в какой форме подан этот продукт: питаясь лишь жареным бататом, вы будете потреблять вместо набора полезных веществ нездоровую порцию жиров. Стоит попробовать блюда из печеных или вареных клубней.

2. Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, способны восстанавливать кожу и поддерживать активный темп работы мозга.





Антоцианин, антиоксидант, который придает многим ягодам их привлекательные цвета, может защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Клубника – хороший источник кремния, жизненно важного микроэлемента для здоровой кожи. Кроме того, исследователи из Балтимора, США, обнаружили, что после кормления крыс голубикой и клубникой в течение двух месяцев, а затем – подвержения облучению, ускоряющему старение, мозг животных характеризовался более низким уровнем токсинов. Ученые надеются, что данные результаты помогут улучшить качество жизни человека.

3. Бобы уменьшают воспаления на коже и укрепляют сердце.





Белок и клетчатка, которыми богаты бобы, оказывают благотворное влияние на работу сердца, а изобилие витаминов группы В способствует более стремительному заживлению тканей. Различные виды бобовых отличаются по содержащимся в них пропорциям полезных веществ и специалисты советуют прислушиваться к пожеланиям организма и питаться привычными и полюбившимися сортами. Необходимо отметить: пережаренные бобы, характеризующиеся высоким уровнем жиров, окажутся не лучшим выбором для стремящегося к здоровому питанию гурмана.

4. Питание овсянкой положительно влияет на состояние кожи.





Блюда с овсянкой насыщают организм большим количеством витаминов, клетчатки и белка, полезных для кожи, волос и ногтей. Однако эффект этих веществ сказывается и на более базисных структурах нашего тела, например, витамины поддерживают исправную работу органов нервной системы, клетчатка балансирует деятельность желудочно-кишечного тракта, а белок помогает телу сохранять должный запас энергии.

5. Молоко способно дать человеку, недостаточно проводящему времени на солнце, необходимый ему витамин D.





Человеческий организм нуждается в витамине D для качественного усвоения кальция и поддержки здорового состояния костной системы. Еще одним важным действием данного вещества является замедление возрастных изменений и защита организма от заболеваний, появляющихся у пожилых. Обычно синтез витамина D происходит под воздействием солнца: пребывания под его яркими лучами в течение всего 10 минут в день достаточно для получения суточной нормы. Однако нередки случаи, в особенности в зимний сезон, когда удовлетворение столь малой потребности оказывается делом трудным. Для решения подобной проблемы специалисты рекомендуют пить молоко, поскольку практически все современные молочные продукты обогащены нужным витамином.

6. Приправа карри может предотвратить развитие болезни Альцгеймера.





Карри издавна используется в Индии для лечения самых различных недугов, таких как рак молочной железы, заболевания печени и геморрой. Помимо этого, недавние исследования показывают, что эта приправа способна снизить риск возникновения болезни Альцгеймера. В 2001 году исследователи из Университета Калифорнии обнаружили, что один из компонентов карри обладает эффектом, снижающим уровень особых токсинов в мозге мышей. Таким образом оказалось, что приправа показывает хорошие результаты при профилактике некоторых неврологических заболеваний.

7. Сардины и анчоусы содержат полезные для работы мозга жирные кислоты и омега-3.





Имея в рационе должное количество омега-3, человек замедляет процессы возрастного снижения уровня функционирования своего мозга. Оптимальная доза этого полезного вещества в сочетании с низким содержанием ртути обнаружена в анчоусах Адриатического моря и сардинах Тихого океана. Небольшой бонус любителям рыбы: кости сардин являются еще одним хорошим источником витамина D.

8. Какао имеет свойство снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвращать диабет и рак. Однако подбирать оптимальную дозу и вид шоколада каждому человеку следует крайне аккуратно.





Далеко не весь шоколад одинаково полезен для организма, однако при серьёзном подходе к выбору правильного вида этот продукт способен реально улучшить функционирование многих органов и систем. Самым здоровым считается «чистое какао», лишенное каких-либо добавок. Индейцы с побережья Панамы, регулярно употребляющие такой шоколад, обнаруживают крайне низкий процент сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, в современных городских условиях найти шоколад без примесей практически невозможно. Однако ученые и медики советуют обращать внимание на разновидности с долей какао в 75% и выше. Чем больше в шоколаде какао – тем меньше сахара и добавок.

9. Здоровые жиры, содержащиеся в оливковом масле и орехах, могут снизить риск сердечного приступа и инсульта.





Не все жиры вредны! Некоторые из них даже способствуют увеличению продолжительности жизни. Исследователи из Гарварда обнаружили, что у людей, которые употребляют около литра оливкового масла в неделю или 30 грамм различных орехов ежедневно, зафиксировано значительно меньше инсультов, инфарктов и смертей в целом, чем у тех, кто придерживается диеты с низким содержанием жиров

10. Шпинат и другие зеленые листовые овощи могут увеличивать энергетический запас организма, делать кости более крепкими и улучшать зрение.





Похоже, перечислить то, на что шпинат НЕ способен, окажется не так просто. Эти скромные листья полны витамина К, железа, лютеина и зеаксантина. Железо улучшает баланс энергии в теле и формирует мышцы, в то время как витамин К оказывает благотворное воздействие на плотность костной ткани, предотвращая переломы и остеопороз. Лютеин и зеаксантин предохраняют сетчатку, понижая риск хронических заболеваний глаз, таких как катаракта и возрастная макулярная дегенерация.

11. Умеренное употребление красного вина укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует профилактике злокачественных опухолей и успешному лечению неврологических заболеваний.





Хорошие новости для любителей красного вина: выпиваемый на ночь бокал может улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям из Университета Калифорнии, антиоксиданты, содержащиеся в коже и косточках красного винограда, способны сократить производство «плохого» холестерина, увеличить продукцию «хорошего» и снизить свертываемость крови. Другие исследования показали, что вещество винограда помогает не допустить развитие опухолей, а также способствует регенерации нервных клеток, что может помочь в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Текст: Flytothesky.ru