Фактрум рассказывает немного пугающую историю от таксиста, понявшего, что порядок должен быть не только в салоне авто!





Когда-то давно работал я таксистом. На очередной смене принял заявку: надо было отвезти двух парней куда-то на окраину города. По деньгам довольно выгодно получалось, поэтому я взялся за заказ. Подъехал к месту, откуда надо было забрать пассажиров, сели ко мне два парня в костюмах и при галстуках.

Приехали мы на место и тут один из парней направляет на меня пистолет и говорит:

— Лезь в багажник, живо!

Полез, делать-то нечего, в то время даже мобильных телефонов не было. А в багажнике у меня лежало много всего нужного: запаска, домкрат, лопата… И всё это добро упиралось мне в спину, вызывая самые нерадостные мысли:

— А вдруг моим же ломиком по голове стукнут? А вдруг перед этим могилу копать заставят моей же лопатой? Убьют, как пить дать, убьют…

Эти парни куда-то очень долго меня везли, за это время я уже отчаялся вернуться домой. Спустя несколько часов машина остановилась, багажник открылся. Вылез я, трясясь от страха, и услышал голос одного из угонщиков:

— Ты, это, извини, мужик. Нам с друганом машина на «стрелку» была нужна, причём не засвеченная у гаишников… Вот, держи.

И протягивает мне бумажку в 500 баксов. Ещё находясь в шоке, я протянул руку, забрал деньги и ключи и поехал домой. На следующее утро я выкинул из багажника весь хлам, оставив только необходимый минимум инструментов, положил туда подушку, одеяло… Вот поэтому у меня такой порядок! Клиенты очень удивляются и думают, что я аккуратист по жизни…