Наверняка, вы хоть в раз в жизни задавали себе вопрос: чем отличается мужчина от женщины, кроме очевидных признаков? А отличаются они много чем — разные реакции, эмоции, чувства и мысли… Отличия индивидуальные, наверное, важнее, чем отличия гендерные, поэтому нельзя сказать, что представители сильного пола умнее, чем милые дамы, но и наоборот сказать тоже нельзя. Никому не обидно. Все зависит от воспитания, генов, уровня образования, саморазвития.





В эволюционном процесс мужчине и женщине были отведены различные роли.

Мужчины, которые были вынуждены охотиться на дичь, уходили далеко от своей пещеры, поэтому они должны были хорошо ориентироваться в пространстве, а женщинам не было необходимости далеко ходить. В голове у представителя сильного пола создается карта местности, а женщина запоминает дорогу по-другому, вспоминая, какие дома и магазины придется пройти.

Женщины острее, чем мужчины, чувствуют боль, ведь они не были охотниками, а охраняли домашний очаг, мысленно готовясь к нападению хищника. Мужчины переносили болезненные ощущения легче, но им и с гормонами повезло, а высокий уровень тестостерона способен снижать чувствительность. Считается, что мужчины не способны на яркие эмоции, но это не так. Реакции их на разочарование, обиду, гнев и другие негативные чувства бывают очень сильными. Чтобы соответствовать стереотипу «мачо», мальчики научились скрывать чувства, ну или подавлять их.

У мужчин сильнее развита логика, поэтому они способны принимать правильные взвешенные решения. То, что названо «женской логикой», является отличным сочетанием логики с интуицией. Если эта особенность дана женщине, то она всегда быстро разберется в сути явлений и вещей. От общения мы получаем радость, но больше радости получают представительницы прекрасного пола. Женщина всегда подробно опишет, какая была погода, какой на ней был наряд в день знакомства с будущим мужем… А мужчина вряд ли вспомнит хоть какие-то подробности первого свидания. Размер отдела головного мозга, отвечающего за память, у женщины больше.

Текст: Flytothesky.ru