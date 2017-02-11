Уверенность ведет к успешности, и это неоспоримо; причем истинная уверенность не имеет абсолютно ничего общего с эгоистическим самодовольством. Когда люди верят в собственные возможности и способности без излишней бравады и показухи, то у них напрочь отсутствуют определенные поведенческие модели. И это их и выделяет!





1. Они не ищут оправданий

Они самодостаточны и владеют внутренним самоконтролем. Поэтому вы вряд ли услышите от людей уверенных их жалобы на то, что они регулярно опаздывают по причине невыносимых пробок, или что их карьерный рост пробуксовывает из-за предвзятости работодателя. Уверенным людям не свойственно оправдываться, ведь собственную жизнь контролируют они сами.

2. Они не отступают

Они не пасуют при виде препятствий, которые их скорее раззадоривают и подстегивают к дальнейшим действиям. Нет, они не начинают бездумно атаковать барьеры как ветряные мельницы, но, прежде всего, выясняют причины этих препятствий, а затем обдумывают шаги по предотвращению подобных проблем.

3. Им не нужно особое разрешение к действиям

Им не нужен специальный стимул или мотивирующий толчок. Они не изматывают себя бесконечными терзаниями «а смогу ли я?» или «а стоит ли?», напротив, они всегда задают вопрос «кто как не я?». Им не нужны чьи-либо позволения или снисходительное одобрение. Они просто зафиксировали для себя конечную цель и действуют.

4. Они не ищут внимания

Те, кто навязчиво хотят внимания, чаще всего вызывают отторжение. Люди уверенные знают, что быть просто собой без внешних доказательств гораздо более эффективнее, чем пытаться убедить окружающих в собственной ценности и важности. Они не жаждут одобрения, так как одобряют себя сами.

5. Им не нужна постоянная похвала

Успешность уверенных людей никак не зависит от похвалы, комплиментов или одобрительных замечаний, и они превосходно осознают, что для любого их действия или поступка всегда обнаружится хотя бы один критик. Уверенные люди также понимают, что болезненная зависимость от похвалы – это не доказательство и не признак собственной уверенности, а банальный нарциссизм.

6. Они не откладывают ничего на потом

Отчего людям свойственно медлить и затягивать со многими вопросами? Лень и страх руководят ими. Они страшатся перемен, неудач или даже самой вероятности успеха. Уверенные люди никогда и ничего не откладывают, так как знают, что настойчивые действия сделают их еще на один-два шага ближе к цели. Они не выжидают подходящего времени или идеальных обстоятельств и условий, поскольку для них значение имеет исключительно текущий момент.

7. Они не выносят оценочных суждений

Они не осуждают, ведь возвышать себя и унижать других для них поступок непорядочный и низкий. Попытки сравнивать себя с окружающими их ограничивают. Уверенные люди не опускаются до раздачи оценок, навешивания ярлыков и критики.

8. Они не увиливают от конфликтов

Конфликты не приводят их в ужас и оцепенение, и им незачем от них прятаться, поскольку люди уверенные способны конфликтами эффективно управлять. Их не страшат нелицеприятные разговоры или принятие непопулярных решений. Они в курсе, что любой конфликт – это неотъемлемая составляющая жизни, следовательно, глупо прятать голову в песок, притворяясь, что никакого конфликта нет.

9. Их невозможно остановить просто недостатком ресурсов

Уверенные люди не сворачивают с пути из-за недостатка или отсутствия средств, связей, должности или полномочий. Либо они изыщут способ, дабы получить необходимое, либо выяснят для себя, как безболезненно обойтись без этого необходимого.

10. Состояние комфорта никогда не дает им расслабляться

Комфорт – это смертельный враг в процессе реализации целей. Они знают, что комфорт приводит к самоуспокоению, а затем к губительной стагнации. Когда они ощущают состояние полного комфорта, то воспринимают его как сигнал к новым действиям, не дающим расслабляться и застаиваться.

Текст: Flytothesky.ru