Редакция Фактрума и сама слегка обескуражена существованием консервированной воды, но решила докопаться до сути и поделиться с читателем способом её применения.

Сегодня может показаться странным сам факт того, что есть вода, заключенная в жестяную банку. Зачем это нужно, если достаточно лишь открыть кран или отправиться в магазин и купить пластиковую бутылку с водой?

Внимательно присмотревшись к инструкции на банке с консервированной водой становится понятно, кем и когда она использовалась. «Не пейте в первые сутки. Собирайте и пейте дождевую воду, заполняя ею все имеющиеся в вашем распоряжении ёмкости…» — написано на банке.

В основном она предназначалась для моряков, которые были вынуждены покинуть корабль на спасательной шлюпке. На нее нельзя было взять много припасов, поэтому на счету была каждая такая банка консервированной воды, ведь соленая морская вода не пригодна к употреблению. Пили консервированную воду и на подводных лодках, когда нельзя было пополнить запасы пресной воды.

Такую воду специально подготавливали перед разлитием по банкам, её тщательно и долго кипятили, а затем добавляли аскорбиновую кислоту. Одна такая баночка была рассчитана на трое суток при норме пол-литра на одного человека.