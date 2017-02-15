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Самые уморительные анекдоты, стоящие вашей улыбки
16.02.2017 11:29 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум приберег для читателя отпадные анекдоты и шутки, которые помогут вам отбросить прочь грустные мысли!
Разговаривают две подруги:
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Многие люди при знакомстве с новым человеком обращают внимание на его улыбку. Поэтому важно не только иметь красивые зубы, но и уметь обворожительно и искренне...
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