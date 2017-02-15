﻿ Самые уморительные анекдоты, стоящие вашей улыбки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Самые уморительные анекдоты, стоящие вашей улыбки

16.02.2017 11:29 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум приберег для читателя отпадные анекдоты и шутки, которые помогут вам отбросить прочь грустные мысли!

Самые уморительные анекдоты, стоящие вашей улыбки

Разговаривают две подруги:
— Я вот долго думала, что подарить мужу на 23 февраля.
— И что придумала?
— Подарю деньги, пойдем 24-го мне туфли купим…

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие люди при знакомстве с новым человеком обращают внимание на его улыбку. Поэтому важно не только иметь красивые зубы, но и уметь обворожительно и искренне...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
15 поразительных фактов, о которых вы и знать не знали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика