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Как маленькая девочка злюку-продавщицу проучила

16.02.2017 19:03 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает читателю, как одна маленькая, но очень строгая девочка научила безалаберную продавщицу общению с покупателями!

Как маленькая девочка злюку-продавщицу проучила

Была я тут свидетелем чудесной ситуации в сельском магазине. К продавщице, не обращающей никакого внимания на покупателей и болтающей с зашедшей подругой, подошла маленькая девочка и протянула баночку, попросив налить туда сметаны. А продавщица, не отрываясь от разговора, взяла и налила в банку сметану. Но малышка не растерялась и сказала суровым тоном:

— Я же вроде ясно вам сказала: налейте мне в банку масла, а вы…

Тут продавщица наконец-то соизволила отвлечься и обратить внимание на девочку. Покраснела от злости, выхватила эту злополучную банку со сметаной и пошла в подсобку, помыла банку, вернулась и трясущимися руками налила в неё растительное масло. Девочка молча за этим наблюдала, а потом достала из своей сумки абсолютно такую же баночку и дала её продавщице со словами:

— А в эту налейте сметаны…

 
 
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Лучше не отправлять маленьких детишек в магазин. А то пошлешь ребёнка за хлебом, а он вернется с полными карманами конфет, а не с батоном…

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