Фактрум рассказывает читателю, как одна маленькая, но очень строгая девочка научила безалаберную продавщицу общению с покупателями!





Была я тут свидетелем чудесной ситуации в сельском магазине. К продавщице, не обращающей никакого внимания на покупателей и болтающей с зашедшей подругой, подошла маленькая девочка и протянула баночку, попросив налить туда сметаны. А продавщица, не отрываясь от разговора, взяла и налила в банку сметану. Но малышка не растерялась и сказала суровым тоном:

— Я же вроде ясно вам сказала: налейте мне в банку масла, а вы…

Тут продавщица наконец-то соизволила отвлечься и обратить внимание на девочку. Покраснела от злости, выхватила эту злополучную банку со сметаной и пошла в подсобку, помыла банку, вернулась и трясущимися руками налила в неё растительное масло. Девочка молча за этим наблюдала, а потом достала из своей сумки абсолютно такую же баночку и дала её продавщице со словами:

— А в эту налейте сметаны…