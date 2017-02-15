Фактрум хочет рассказать читателю историю о том, как один мужчина проучил неряшливую дамочку.





Мой дядя живёт в элитном доме на берег озера. Как-то утром он вышел на балкон и стал свидетелем такого происшествия:

От соседнего дома по мостику через озера шла дама. Вся такая красивая, в хорошем костюме, видно, что на работу торопится. И шла она с пакетом мусора в руках. Остановилась, огляделась и с силой швырнула этот пакет в озеро. Только вот силёнок оказалось маловато, и пакет приземлился аккурат на берег. Дама пожала плечами и с независимым видом продолжила свой путь, типа, я тут вообще не при чем, это все гадкие местные мальчишки устроили, всё озеро засрали…

А за этой дамой шёл мужик… Поравнялся он с женщиной уже в конце моста, и, не меняя выражения лица, подобрал пакет, разорвал и молча высыпал его содержимое на тщательно уложенную причёску дамочки…. И невозмутимо пошёл дальше.

Окрестности огласились громким визгом и отборным матом, слетавшим с губ с виду интеллигентной женщины. Дополняли картину стекающие по её лицу капли какой-то непонятной субстанции. А мужик — герой! — легкой походкой, насвистывая, шёл себе дальше, не обращая никакого внимания на крики дамочки о том, что она, мол, его по судам затаскает и мужа натравит.

В общем, поднял этот мужик настроение не только себе, но и всем жителям домов, наблюдавшим за этой картиной.