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Как друг нас вокруг пальца обвёл

21.02.2017 13:19 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю уморительную историю про то, как парень сумел завоевать девушку.

Как друг нас вокруг пальца обвёл
Wikipedia / CC BY 1.0

Однажды, когда я был студентом, то вместе с тремя друзьями поехал в соседний город на электричке. На вокзале мы познакомились с симпатичной девушкой, которая должна была поехать в том же поезде. Зашли в вагон, сели на места и разговорились с ней. Каждый старался показать себя с наилучшей стороны, но девушка явно отдавала предпочтения одному из моих друзей — Саше.

Они продолжили знакомство, долгое время встречались, но через два года всё-таки расстались. Тогда-то я и решил спросить у Саши, почему она выбрала его. Тот ответил:

— А вы пока в кассу за билетами стояли, я её шепнул, что вы оба женаты, только кольца не носите.

Ну что ж?.. Умно, ничего не скажешь! Я на Сашу даже обижаться не стал.

 
Теги: знакомства
 
 
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У каждой пары есть своя история знакомства. У одних она очень романтичная, у других — забавная, а кто-то встретился при весьма необычных обстоятельствах.

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