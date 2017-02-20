Фактрум предлагает читателю уморительную историю про то, как парень сумел завоевать девушку.

Однажды, когда я был студентом, то вместе с тремя друзьями поехал в соседний город на электричке. На вокзале мы познакомились с симпатичной девушкой, которая должна была поехать в том же поезде. Зашли в вагон, сели на места и разговорились с ней. Каждый старался показать себя с наилучшей стороны, но девушка явно отдавала предпочтения одному из моих друзей — Саше.

Они продолжили знакомство, долгое время встречались, но через два года всё-таки расстались. Тогда-то я и решил спросить у Саши, почему она выбрала его. Тот ответил:

— А вы пока в кассу за билетами стояли, я её шепнул, что вы оба женаты, только кольца не носите.

Ну что ж?.. Умно, ничего не скажешь! Я на Сашу даже обижаться не стал.