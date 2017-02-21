Когда 24-летняя Фиби Гилл увидела фотографию одноглазой лысой кошки Ститч , она сразу решила её «удочерить». «У кошки был травмирован глаз, и его можно было спасти, но заводчик не обращался к ветеринару, – рассказывает Фиби. – Когда с глазом стало совсем плохо, заводчик сдал кошку в приют. Лечить было уже слишком поздно, потому глаз пришлось удалить». Тем не менее, Фиби это никак не испугало: «Я влюбилась в нее с первого взгляда и забрала домой». Однако была одна проблема: как кошку воспримет собака Фиби…

Все оказалось не так страшно. Ститч сразу почувствовала себя в доме уютно, и вскоре кошка с собакой стали неразлучны. «Раньше Аляска (моя собака) всегда следовала за мной повсюду, даже в туалет и душ. Теперь они ходят за мной вдвоем, – говорит Фиби. – Они едят вместе, спят вместе, играют вместе, и я уверена, что если бы я выпускала Ститч на улицу, то они ходили бы в туалет под кустик тоже вместе».

«Ститч у меня совсем недавно, но она принесла с собой в дом много любви».

Как только Фиби Гилл увидела фотографию кошки Ститч, она сразу решила её «удочерить»





«У неё был травмирован глаз, который можно было бы вылечить…»





«Но заводчик не обратился к ветеринару… он просто сдал кошку в приют»





«Ветеринару пришлось удалить глаз, поскольку лечить его уже было слишком поздно»





Тем не менее, это не помешало Фиби полюбить кошку





«Я влюбилась в нее с первого взгляда и забрала домой»





Однако была одна проблема: как кошку воспримет собака Фиби…





Все оказалось не так страшно. Ститч сразу почувствовала себя в доме уютно





«Раньше Аляска (моя собака) всегда следовала за мной повсюду…»





«Даже в душ и туалет. Теперь они ходят за мной вдвоем». Они стали неразлучны





«Они едят вместе, спят вместе, играют вместе…»





«И я уверена, что если бы я выпускала Ститч на улицу, то они ходили бы в туалет под кустик тоже вместе»





«Ститч у меня совсем недавно, но она принесла с собой в дом много любви»





Текст: Flytothesky.ru