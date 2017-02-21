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Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

22.02.2017 17:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда 24-летняя Фиби Гилл увидела фотографию одноглазой лысой кошки Ститч, она сразу решила её «удочерить». «У кошки был травмирован глаз, и его можно было спасти, но заводчик не обращался к ветеринару, – рассказывает Фиби. – Когда с глазом стало совсем плохо, заводчик сдал кошку в приют. Лечить было уже слишком поздно, потому глаз пришлось удалить». Тем не менее, Фиби это никак не испугало: «Я влюбилась в нее с первого взгляда и забрала домой». Однако была одна проблема: как кошку воспримет собака Фиби…

Все оказалось не так страшно. Ститч сразу почувствовала себя в доме уютно, и вскоре кошка с собакой стали неразлучны. «Раньше Аляска (моя собака) всегда следовала за мной повсюду, даже в туалет и душ. Теперь они ходят за мной вдвоем, – говорит Фиби. – Они едят вместе, спят вместе, играют вместе, и я уверена, что если бы я выпускала Ститч на улицу, то они ходили бы в туалет под кустик тоже вместе».

«Ститч у меня совсем недавно, но она принесла с собой в дом много любви».Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

Как только Фиби Гилл увидела фотографию кошки Ститч, она сразу решила её «удочерить»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «У неё был травмирован глаз, который можно было бы вылечить…»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «Но заводчик не обратился к ветеринару… он просто сдал кошку в приют»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «Ветеринару пришлось удалить глаз, поскольку лечить его уже было слишком поздно»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 Тем не менее, это не помешало Фиби полюбить кошку

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «Я влюбилась в нее с первого взгляда и забрала домой»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 Однако была одна проблема: как кошку воспримет собака Фиби…

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 Все оказалось не так страшно. Ститч сразу почувствовала себя в доме уютно

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «Раньше Аляска (моя собака) всегда следовала за мной повсюду…»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «Даже в душ и туалет. Теперь они ходят за мной вдвоем». Они стали неразлучны

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «Они едят вместе, спят вместе, играют вместе…»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «И я уверена, что если бы я выпускала Ститч на улицу, то они ходили бы в туалет под кустик тоже вместе»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

 «Ститч у меня совсем недавно, но она принесла с собой в дом много любви»

Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда 24-летняя Фиби Гилл увидела фотографию одноглазой лысой кошки Ститч, она сразу решила её «удочерить». «У кошки был травмирован глаз, и его можно было спасти, но...

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