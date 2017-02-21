|
Эта женщина боялась, как ее бультерьер отреагирует на приемную кошку
22.02.2017 17:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда 24-летняя Фиби Гилл увидела фотографию одноглазой лысой
Все оказалось не так страшно. Ститч сразу почувствовала себя в доме уютно, и вскоре кошка с собакой стали неразлучны. «Раньше Аляска (моя собака) всегда следовала за мной повсюду, даже в туалет и душ. Теперь они ходят за мной вдвоем, – говорит Фиби. – Они едят вместе, спят вместе, играют вместе, и я уверена, что если бы я выпускала Ститч на улицу, то они ходили бы в туалет под кустик тоже вместе».
«Ститч у меня совсем недавно, но она принесла с собой в дом много любви».
Как только Фиби Гилл увидела фотографию кошки Ститч, она сразу решила её «удочерить»
«У неё был травмирован глаз, который можно было бы вылечить…»
«Но заводчик не обратился к ветеринару… он просто сдал кошку в приют»
«Ветеринару пришлось удалить глаз, поскольку лечить его уже было слишком поздно»
Тем не менее, это не помешало Фиби полюбить кошку
«Я влюбилась в нее с первого взгляда и забрала домой»
Однако была одна проблема: как кошку воспримет собака Фиби…
Все оказалось не так страшно. Ститч сразу почувствовала себя в доме уютно
«Раньше Аляска (моя собака) всегда следовала за мной повсюду…»
«Даже в душ и туалет. Теперь они ходят за мной вдвоем». Они стали неразлучны
«Они едят вместе, спят вместе, играют вместе…»
«И я уверена, что если бы я выпускала Ститч на улицу, то они ходили бы в туалет под кустик тоже вместе»
«Ститч у меня совсем недавно, но она принесла с собой в дом много любви»
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда 24-летняя Фиби Гилл увидела фотографию одноглазой лысой кошки Ститч, она сразу решила её «удочерить». «У кошки был травмирован глаз, и его можно было спасти, но...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии