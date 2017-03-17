Знакомьтесь, Ли Ашер , типичный парень из Лос-Анджелеса с весьма необычной семьей, состоящей из домашних животных – итого у него сейчас девять собак и кошек. «Я всегда знал, что когда я вырасту, у меня будет дом, полный спасенных животных; вы видите, как я живу сейчас, и это неудивительно ни для меня самого, ни для тех, кто меня знает», – рассказывает Ли Ашер. С раннего возраста он знал, что помогать братьям нашим меньшим – это его призвание, и на сегодняшний день он спас уже 16 животных.

В детстве парень много времени проводил в приютах, оказывая им посильную помощь, потому он многое узнал о процессе и спасения, и дальнейшего «усыновления» животных. Когда он поступил в колледж, то начал активно ухаживать за приютскими собаками и подыскивать им любящие семьи.

«Мое вдохновение – это любовь к собакам и понимание того, что вы не просто спасаете жизнь, но и даете шанс многим и многим несчастным животным обрести новый дом, – говорит Ли Ашер. – Это обоюдная польза и чудесное ощущение».

Сегодня у него семь собак и две кошки, некоторые из них приемыши с несчастливой судьбой. «Они никогда не дают мне скучать, и я очень благодарен, что у меня есть дом, наполненный любовью и собачьей шерстью», – делится Ашер.

Знакомьтесь, Ли Ашер, типичный парень из Лос-Анджелеса с весьма необычной семьей, состоящей из животных – итого у него сейчас девять собак и кошек





«Я всегда знал, что когда я вырасту, у меня будет дом, полный спасенных животных…»





«Вы видите, как я живу сейчас, и это неудивительно ни для меня самого, ни для тех, кто меня знает»





В детстве парень много времени проводил в приютах, потому он многое узнал о процессе спасения животных





Когда он поступил в колледж, то начал ухаживать за приютскими собаками и подыскивать им любящие семьи





На сегодняшний день он спас уже 16 животных. Сегодня у Ли Ашера в доме семь собак и две кошки





«Мое вдохновение – это любовь к собакам и понимание того, что вы не просто спасаете жизнь…»





«Но и даете шанс многим и многим несчастным животным обрести новый дом»





«Это обоюдная польза и чудесное ощущение… И они никогда не дают мне скучать»





«Я очень благодарен, что у меня есть дом, наполненный любовью и собачьей шерстью»













































Текст: Flytothesky.ru