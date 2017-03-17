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Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

17.03.2017 22:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Ли Ашер, типичный парень из Лос-Анджелеса с весьма необычной семьей, состоящей из домашних животных – итого у него сейчас девять собак и кошек. «Я всегда знал, что когда я вырасту, у меня будет дом, полный спасенных животных; вы видите, как я живу сейчас, и это неудивительно ни для меня самого, ни для тех, кто меня знает», – рассказывает Ли Ашер. С раннего возраста он знал, что помогать братьям нашим меньшим – это его призвание, и на сегодняшний день он спас уже 16 животных.

В детстве парень много времени проводил в приютах, оказывая им посильную помощь, потому он многое узнал о процессе и спасения, и дальнейшего «усыновления» животных. Когда он поступил в колледж, то начал активно ухаживать за приютскими собаками и подыскивать им любящие семьи.

«Мое вдохновение – это любовь к собакам и понимание того, что вы не просто спасаете жизнь, но и даете шанс многим и многим несчастным животным обрести новый дом, – говорит Ли Ашер. – Это обоюдная польза и чудесное ощущение».

Сегодня у него семь собак и две кошки, некоторые из них приемыши с несчастливой судьбой. «Они никогда не дают мне скучать, и я очень благодарен, что у меня есть дом, наполненный любовью и собачьей шерстью», – делится Ашер.Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Знакомьтесь, Ли Ашер, типичный парень из Лос-Анджелеса с весьма необычной семьей, состоящей из животных – итого у него сейчас девять собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 «Я всегда знал, что когда я вырасту, у меня будет дом, полный спасенных животных…»

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 «Вы видите, как я живу сейчас, и это неудивительно ни для меня самого, ни для тех, кто меня знает»

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 В детстве парень много времени проводил в приютах, потому он многое узнал о процессе спасения животных

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 Когда он поступил в колледж, то начал ухаживать за приютскими собаками и подыскивать им любящие семьи

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 На сегодняшний день он спас уже 16 животных. Сегодня у Ли Ашера в доме семь собак и две кошки

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 «Мое вдохновение – это любовь к собакам и понимание того, что вы не просто спасаете жизнь…»

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 «Но и даете шанс многим и многим несчастным животным обрести новый дом»

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 «Это обоюдная польза и чудесное ощущение… И они никогда не дают мне скучать»

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 «Я очень благодарен, что у меня есть дом, наполненный любовью и собачьей шерстью»

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

 

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Знакомьтесь, Ли Ашер, типичный парень из Лос-Анджелеса с весьма необычной семьей, состоящей из домашних животных – итого у него сейчас девять собак и кошек. «Я...

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