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Этот парень посвятил свою жизнь «усыновлению» спасенных собак и кошек
17.03.2017 22:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
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В детстве парень много времени проводил в приютах, оказывая им посильную помощь, потому он многое узнал о процессе и спасения, и дальнейшего «усыновления» животных. Когда он поступил в колледж, то начал активно ухаживать за приютскими собаками и подыскивать им любящие семьи.
«Мое вдохновение – это любовь к собакам и понимание того, что вы не просто спасаете жизнь, но и даете шанс многим и многим несчастным животным обрести новый дом, – говорит Ли Ашер. – Это обоюдная польза и чудесное ощущение».
Сегодня у него семь собак и две кошки, некоторые из них приемыши с несчастливой судьбой. «Они никогда не дают мне скучать, и я очень благодарен, что у меня есть дом, наполненный любовью и собачьей шерстью», – делится Ашер.
Знакомьтесь, Ли Ашер, типичный парень из Лос-Анджелеса с весьма необычной семьей, состоящей из животных – итого у него сейчас девять собак и кошек
«Я всегда знал, что когда я вырасту, у меня будет дом, полный спасенных животных…»
«Вы видите, как я живу сейчас, и это неудивительно ни для меня самого, ни для тех, кто меня знает»
В детстве парень много времени проводил в приютах, потому он многое узнал о процессе спасения животных
Когда он поступил в колледж, то начал ухаживать за приютскими собаками и подыскивать им любящие семьи
На сегодняшний день он спас уже 16 животных. Сегодня у Ли Ашера в доме семь собак и две кошки
«Мое вдохновение – это любовь к собакам и понимание того, что вы не просто спасаете жизнь…»
«Но и даете шанс многим и многим несчастным животным обрести новый дом»
«Это обоюдная польза и чудесное ощущение… И они никогда не дают мне скучать»
«Я очень благодарен, что у меня есть дом, наполненный любовью и собачьей шерстью»
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Знакомьтесь, Ли Ашер, типичный парень из Лос-Анджелеса с весьма необычной семьей, состоящей из домашних животных – итого у него сейчас девять собак и кошек. «Я...
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