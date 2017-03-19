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13 ошибок женщин, убивающих желание в мужчине
19.03.2017 22:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Каждой женщине неплохо было бы знать убийц любви, превращающих ее партнера в равнодушного молчальника. Американские психологи приводят 13 типичных женских ошибок, убивающих в мужчине всякое желание:
1. Женщина — сексуальная трещотка. Она слишком много болтает в постели.
2. Малоухоженные женщины. Опасные зоны: небритые подмышки и ноги, запах изо рта, старомодный прикид, бесформенная домашняя одежда, запах немытого тела, облупившийся лак на ногтях.
3. Если женщина сама не любит свое тело и испытывает по этому поводу комплекс неполноценности.
4. Если женщина не думает ни о чем, кроме своей внешности.
5. Если женщина не любит оральный секс. Многие мужчины обожают это занятие и хотят, чтобы женщина разделяла с ними подобное удовольствие.
6. Женщины, которые целуют как хищные растения, засасывающие насекомых:)
7. Если женщина слишком серьезна. Тогда она напоминает мужчине мать или учительницу.
8. Мужчины не любят привязчивых и плаксивых женщин.
9. Если женщина интересуется только деньгами. Мужчинам не нравится чувствовать себя использованными. Ведь они носят в брюках не только кошелек.
10. Когда женщина рассказывает о своих любовных похождениях. Мужчина и слышать не хочет о предшественниках. Особенно он ненавидит, когда сравниваются их сексуальные качества.
11. Неестественное поведение женщины: слишком долгие приготовления в ванной перед сексом, всякие штучки со свечами и прочее.
12. Если женщина носит неэротичное нижнее белье. Мужчины обожают шуршащие звуки снимаемого белья.
13. Если женщина постоянно жалуется на усталость.
И последний совет психологов: поговорите с партнером об этих 13 убийцах. При этом постарайтесь откровенно объяснить ему, что вам нравится, а что — нет. Ведь хороший секс, как
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Каждой женщине неплохо было бы знать убийц любви, превращающих ее партнера в равнодушного молчальника. Американские психологи приводят 13 типичных женских ошибок,...
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