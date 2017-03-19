Каждой женщине неплохо было бы знать убийц любви, превращающих ее партнера в равнодушного молчальника. Американские психологи приводят 13 типичных женских ошибок, убивающих в мужчине всякое желание:





1. Женщина — сексуальная трещотка. Она слишком много болтает в постели.

2. Малоухоженные женщины. Опасные зоны: небритые подмышки и ноги, запах изо рта, старомодный прикид, бесформенная домашняя одежда, запах немытого тела, облупившийся лак на ногтях.

3. Если женщина сама не любит свое тело и испытывает по этому поводу комплекс неполноценности.

4. Если женщина не думает ни о чем, кроме своей внешности.

5. Если женщина не любит оральный секс. Многие мужчины обожают это занятие и хотят, чтобы женщина разделяла с ними подобное удовольствие.

6. Женщины, которые целуют как хищные растения, засасывающие насекомых:)

7. Если женщина слишком серьезна. Тогда она напоминает мужчине мать или учительницу.

8. Мужчины не любят привязчивых и плаксивых женщин.

9. Если женщина интересуется только деньгами. Мужчинам не нравится чувствовать себя использованными. Ведь они носят в брюках не только кошелек.

10. Когда женщина рассказывает о своих любовных похождениях. Мужчина и слышать не хочет о предшественниках. Особенно он ненавидит, когда сравниваются их сексуальные качества.

11. Неестественное поведение женщины: слишком долгие приготовления в ванной перед сексом, всякие штучки со свечами и прочее.

12. Если женщина носит неэротичное нижнее белье. Мужчины обожают шуршащие звуки снимаемого белья.

13. Если женщина постоянно жалуется на усталость.

И последний совет психологов: поговорите с партнером об этих 13 убийцах. При этом постарайтесь откровенно объяснить ему, что вам нравится, а что — нет. Ведь хороший секс, как поцелуй : он требует непременного участия двоих.

Текст: Flytothesky.ru