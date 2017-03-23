На вашу самооценку запросто могут повлиять самые разнообразные факторы, которые вы не всегда учитываете. Да, у вас может присутствовать фантастическое чувство собственного достоинства, подкрепленное мощной уверенностью в себе, однако вы все равно периодически испытываете приступы сомнений и беспокойства – то есть того, что мешает самооценке и вселяет в вас определенные страхи. Что же может столь негативно на вас повлиять?





1. Овен

Вы соперничаете во всем, и когда вы (условно говоря) не получаете требуемого количества лайков и комментариев к вашей красивой картинке, вы расстраиваетесь. Как только вы чего-то достигаете, вы не радуетесь, а наоборот, грызете себя, что не добились большего и лучшего. Вам нужно как минимум править миром, желательно немедленно. Не получая желаемого здесь и сейчас, вы себя «съедаете» и считаете неудачником.

2. Телец

Вы боитесь любых перемен, даже если знаете, что перемены эти для вас желательны и необходимы. Вам не по душе ваше отражение в зеркале, но вы чересчур консервативны (и чуточку ленивы), чтобы отважиться на новую стрижку или нанести макияж. Не позволяйте несущественным страхам взять верх над вами; просто рискните измениться. Результаты вас весьма удивят.

3. Близнецы

Ваша двойственность подрывает самооценку. Если вы неизменно сомневаетесь в адекватности и правильности уже совершенных поступков, вы своими руками лишаете себя основы. Каждое принятое решение порождает у вас массу вопросов, и вы редко довольны своим выбором. Имея в активе недюжинный интеллект, стыдно практиковать самокритику и предугадывание, когда стоит просто доверять себе.

4. Рак

Вы даете много полномочий близким и окружающим. Когда вы ссоритесь или яростно дискутируете с кем-то, кого любите, вы испытываете чувство вины, которое провоцирует других на негатив. Поверьте, настоящие близкие люди будут неизменно любить вас, даже если у вас есть противоречия. Самая большая любовь, столь вам необходимая, – это любовь к себе.

5. Лев

Вы придаете чрезмерную важность чужому мнению о вас. Вы уверены в себе, но вам требуется постоянное подтверждение этому со стороны. Если вы не слышите систематических заверений в вашем совершенстве и изрядную дозу комплиментов, вы заметно сникаете. Люди всегда тянутся к вашей царственной личности, и для вашей высокой самооценки этого должно быть более чем достаточно.

6. Дева

Вы излишне критичны к себе, поскольку автоматически на уровне подсознания пытаетесь найти в любой своей работе недочеты, так как вы уверены в их наличии. Вы сами убиваете свою самооценку, так как самокритика нередко несет в себя изрядный негатив. Причем подобная поведенческая модель крепко-накрепко в вас укоренилась. Отнеситесь к себе проще и не забывайте, что желать абсолютного совершенства опасно для психики.

7. Весы

Жизнь для вашего знака – это как конкурс на популярность, и вы выстраиваете самооценку исключительно на нужных связях и количестве крутых людей, присутствующих хоть косвенно в вашем кругу. Увы, но даже наличие всего лишь пары хороших друзей, не сделает вас менее и более достойным человеком. Вы все равно не добавите себе ценности погоней за социальной славой.

8. Скорпион

Вы склонны привлекать к себе токсичных людей, которые обычно дурно обращаются с вами. Возле вас собираются весьма эффективные манипуляторы, принижающие вас т заставляющие думать, что вы никто и ничто без них. Вышвырните их вон из жизни без промедления. Помните, как вы неординарны и удивительны, потому такие сомнительные личности не имеют ни малейшего права играть с вашей самооценкой.

9. Стрелец

Вы склонны болезненно фокусироваться на одном человеке, мало в вас заинтересованном, и вы буквально сбиваетесь с ног, чтобы вызвать хоть кроху его внимания. Бросьте эту затею, сконцентрируйтесь на себе любимом и от души радуйтесь жизни. Помните, что именно перед Стрельцами открыт весь мир.

10. Козерог

Вы предпочитаете взваливать на себя не только свои задачи и проекты, но и чужие, пытаясь объять необъятное. Вы трудоголик без чувства меры, а чрезмерная нагрузка ведет к провалам и неудачам, а это вас угнетает. Отступите и поймите, что Боливар не вынесет двоих. Не загоняйте лошадь до смерти.

11. Водолей

Когда вы допускаете ошибки или не видите результатов, то реагируете на это чересчур болезненно и остро. Вы чувствительны, и не умеете отпускать свои неудачи, продолжая перебирать их в своей голове. Спотыкаться и падать – это не смертельно, даже если это смешит окружающих. Включите в себе внутреннего философа.

12. Рыбы

Вы разрешаете людям вас использовать, а когда это случается неоднократно, вы почему-то вините только себя. Конечно, можно давать людям шанс номер два, но если он вызывает обратный эффект, не вздумайте чувствовать ответственность за последствия. Постарайтесь увидеть общую картину и затем сделать выбор получше.

Текст: Flytothesky.ru