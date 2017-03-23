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Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

24.03.2017 17:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Совсем недавно супруги Откасек приобрели новый дом в Вудленд Хиллз (штат Калифорния), однако они даже не подозревали, что им досталось в «наследство». Дом был прекрасен и вместителен, так как они и хотели, но было в нём ещё кое-что совсем неожиданное… А именно секретное помещение родом из 1960-х. Супругов, конечно, ранее уже предупредили, что за домом есть бетонное отверстие и, скорее всего, это спуск в бомбоубежище эпохи холодной войны.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

Заглянув в дыру, Крис и Коллин увидели лестницу, уходящую на 4 метра под землю. Она была уже изрядно поржавевшей, и на неё явно несколько десятилетий не ступала нога человека. Супруги рискнули спуститься вниз и уткнулись в массивную металлическую дверь. Что они могли обнаружить за ней? В конце концов, холодная война уже давно закончилась.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

Новый-старый бункер семьи Откасек был основательно укомплектован всем чем только можно, чтобы выжить после ядерной бомбардировки. Там были консервы, вода, лекарства и одежда, а также журналы и книги. Размеры убежища явно рассчитывались на семью из 4 человек, а все предметы находились в старой и невскрытой упаковке.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

По оценкам новых владельцев, количества еды и различных припасов хватило бы семье всего на пару-тройку недели. Тем не менее, удивленные супруги решили разузнать, кто этот бункер построил. И они выяснили, что это дело рук прежнего владельца дома Элвина Кауфмана, который спроектировал такое семейное убежище в далеком 1961 году.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

В то время Элвин Кауфман работал на правительство и был инженером-ядерщиком, и он знал, что может представлять собой ядерная атака и её последствия, потому принял решение выделить собственное время, средства и усилия на создание надежного бункера для своей семьи.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

Откасеки нашли Дебру, дочь Кауфмана, и она рассказала, что её отец предложил создать одно гигантское убежище для всех соседей по улице, но соседи категорически отказались. Дебра также поделилась воспоминаниями о том, что их бункер был оснащен спальными местами, резервуаром для воды и воздушным фильтром, который нужно было проворачивать вручную.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

Итак, супруги Откасек принялись инвентаризировать содержимое теперь уже их бункера.

Сначала им на глаза попался старый свитер от бренда Argyle & Arrow. На полке была обнаружена коробка с печеньем, которое было впервые выпущено калифорнийским ресторатором Клиффордом Клинтоном еще в 1946 году. Также был найден рулон бумажных полотенец Kleenex и упаковка с одноразовыми стаканами Dixie Paper.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

Бывший хозяин в свое время позаботился о консервах и упаковках продуктов быстрого приготовления, которые сохранились под землей в отличном состоянии. По всему помещению на столах и полках были расставлены банки и баночки с молотым кофе разных сортов. Многие из них никогда не открывались, а некоторые были изъедены ржавчиной. Кроме того, Кауфманы похоже любили бобы в консервированном виде и основательно ими запаслись.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

Затем Откасеки обнаружили контейнер со всевозможными лекарствами, конечно же, их срок годности истек еще в прошлом веке. На дне ящика лежали лекарства от тошноты, мази, снотворное и множество странных оранжевых таблеток в разных бутылочках. Кауфманы также запаслись аптечкой первой помощи, в которой был даже комплект для зашивания ран на случай серьезных физических повреждений.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

Для того чтобы развлекать семью, Элвин Кауфман принес в бункер массу номеров журнала Analog Science Fiction and Fact, это научно-популярное издание выпускалось с 1930 года и в нем публиковались такие классики, как, например, Айзек Азимов. Это была весьма популярная периодика того времени с рассказами о науке, роботах, инопланетных существах, параллельных измерениях и будущих технологиях.

Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

К всеобщему счастью, ядерной войны не случилось, и семейству Кауфманов не пришлось воспользоваться своим бомбоубежищем. Зато супруги Откасек были приятно удивлены «унаследованным» историческим бункером и его содержимым.Семья из Калифорнии обнаружила полувековой секрет под своим новым домом

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Совсем недавно супруги Откасек приобрели новый дом в Вудленд Хиллз (штат Калифорния), однако они даже не подозревали, что им досталось в «наследство». Дом был...

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