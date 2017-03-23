Совсем недавно супруги Откасек приобрели новый дом в Вудленд Хиллз (штат Калифорния), однако они даже не подозревали, что им досталось в «наследство». Дом был прекрасен и вместителен, так как они и хотели, но было в нём ещё кое-что совсем неожиданное… А именно секретное помещение родом из 1960-х. Супругов, конечно, ранее уже предупредили, что за домом есть бетонное отверстие и, скорее всего, это спуск в бомбоубежище эпохи холодной войны.





Заглянув в дыру, Крис и Коллин увидели лестницу, уходящую на 4 метра под землю. Она была уже изрядно поржавевшей, и на неё явно несколько десятилетий не ступала нога человека. Супруги рискнули спуститься вниз и уткнулись в массивную металлическую дверь. Что они могли обнаружить за ней? В конце концов, холодная война уже давно закончилась.





Новый-старый бункер семьи Откасек был основательно укомплектован всем чем только можно, чтобы выжить после ядерной бомбардировки. Там были консервы, вода, лекарства и одежда, а также журналы и книги. Размеры убежища явно рассчитывались на семью из 4 человек, а все предметы находились в старой и невскрытой упаковке.





По оценкам новых владельцев, количества еды и различных припасов хватило бы семье всего на пару-тройку недели. Тем не менее, удивленные супруги решили разузнать, кто этот бункер построил. И они выяснили, что это дело рук прежнего владельца дома Элвина Кауфмана, который спроектировал такое семейное убежище в далеком 1961 году.





В то время Элвин Кауфман работал на правительство и был инженером-ядерщиком, и он знал, что может представлять собой ядерная атака и её последствия, потому принял решение выделить собственное время, средства и усилия на создание надежного бункера для своей семьи.





Откасеки нашли Дебру, дочь Кауфмана, и она рассказала, что её отец предложил создать одно гигантское убежище для всех соседей по улице, но соседи категорически отказались. Дебра также поделилась воспоминаниями о том, что их бункер был оснащен спальными местами, резервуаром для воды и воздушным фильтром, который нужно было проворачивать вручную.





Итак, супруги Откасек принялись инвентаризировать содержимое теперь уже их бункера.

Сначала им на глаза попался старый свитер от бренда Argyle & Arrow. На полке была обнаружена коробка с печеньем, которое было впервые выпущено калифорнийским ресторатором Клиффордом Клинтоном еще в 1946 году. Также был найден рулон бумажных полотенец Kleenex и упаковка с одноразовыми стаканами Dixie Paper.





Бывший хозяин в свое время позаботился о консервах и упаковках продуктов быстрого приготовления, которые сохранились под землей в отличном состоянии. По всему помещению на столах и полках были расставлены банки и баночки с молотым кофе разных сортов. Многие из них никогда не открывались, а некоторые были изъедены ржавчиной. Кроме того, Кауфманы похоже любили бобы в консервированном виде и основательно ими запаслись.





Затем Откасеки обнаружили контейнер со всевозможными лекарствами, конечно же, их срок годности истек еще в прошлом веке. На дне ящика лежали лекарства от тошноты, мази, снотворное и множество странных оранжевых таблеток в разных бутылочках. Кауфманы также запаслись аптечкой первой помощи, в которой был даже комплект для зашивания ран на случай серьезных физических повреждений.





Для того чтобы развлекать семью, Элвин Кауфман принес в бункер массу номеров журнала Analog Science Fiction and Fact, это научно-популярное издание выпускалось с 1930 года и в нем публиковались такие классики, как, например, Айзек Азимов. Это была весьма популярная периодика того времени с рассказами о науке, роботах, инопланетных существах, параллельных измерениях и будущих технологиях.





К всеобщему счастью, ядерной войны не случилось, и семейству Кауфманов не пришлось воспользоваться своим бомбоубежищем. Зато супруги Откасек были приятно удивлены «унаследованным» историческим бункером и его содержимым.

Текст: Flytothesky.ru