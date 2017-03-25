Если подойти к выбору партнера прагматично, можно увидеть, что все женщины и мужчины по природе делятся на три неравные категории: вечные дети, опекающие родители и равноправные взрослые. Каждый из трех типажей настроен на поиск совместимого со своей психикой партнера, который сможет поддерживать слабые функции и восхищаться сильными. Как это выглядит на практике, и в чем основные сложности? Давайте разбираться.





Типы мужчин в отношениях и их ожидания

«Сыночки» или мужчины-дети. В отношениях больше настроены брать, чем отдавать. Часто идут по жизни безответственно, не умеют оказывать материальную поддержку партнерше, зато душевной – хоть отбавляй. Пишут стихи, изобретают вечные двигатели, с переменным успехом влезают в неприятные истории, стараясь жить полной жизнью. Как мужья никуда не годны: ни гвоздя забить, ни заначку скопить. Потому и нуждаются в женщине заботливой и понимающей, которая все потянет на собственном горбу. Женщина-мамочка такого с руками оторвет, потому что свято верит: нормальный мужик без бабы в доме пропадет, а значит, она всегда будет востребована!

Мужчины-братья или борцы за равноправие. Свято убеждены, что все в семье должно делиться поровну – и домашние хлопоты, и заработок. Зачастую умеют брать на себя ответственность, но все-таки хотят видеть рядом женщину сильную и с активной жизненной позицией, которая с энтузиазмом разделит их интересы и мечты. Таким по жизни нужны женщины-сестры, которые будут на равных строить дом, откладывать десятину, а по выходным отправляться в пешие походы с палаткой. Единомышленница с равным вкладом в отношения – розовая мечта таких ребят.

Большие папочки или «важные боссы». Этот тип мужчин не тяготится большой ответственностью, умеет добиваться крупных целей, любит чувствовать себя хозяином положения. Наверное, поэтому ему скучно в окружении опекающей курицы-наседки, а соревновательная позиция девушки-сестры действует раздражающе. Жаждет заполучить в отношения самую красивую и статусную самку, которую можно будет опекать и защищать от всяческих напастей. Плевать, что она не умеет готовить и тратит больше, чем он зарабатывает. Рядом с такой просыпается чувство альфа-самца, он испытывает настоящий кайф, чувствуя свою значимость.

Если все так просто, почему же отношения терпят неудачу, а семьи распадаются? Почему «папики» не встречаются с «дочками», а «братья» не ищут «сестер»? Наш ответ – многие ведутся на внешность, забывая о своих потребностях. Ведь что можно наблюдать на деле?

Женщины-дочки, в простонародье «чикули». Их главная функция – выглядеть сногсшибательно, чтобы привлечь самого маститого самца, который сможет содержать. Собственно, они даже не скрывают этих намерений. Но привлекательная внешность играет с мужчинами злую шутку, сбивая с ног «сыночков» и «братьев». Первые попадаются на удочку красоты. В лучшем случае с их сердцем поиграют, в худшем – засмеют и унизят. И потом сидит такой мужчина-ребенок и строчит в соцетях гневные тирады в адрес «корыстных стерв», которые не умеют любить человека за его душу. Мужчины-братья тоже ведутся на красоту, упрямо добиваясь сердца «чикули». Если он с приличной работой и деньгами, она может клюнуть, но потом все равно начнутся проблемы. Готовка ее волнует мало, быт неинтересен, дети раздражают, да и развлечения у них разные – ему хочется сплав на байдарках, а ей в салонах красоты зависать. Пару лет помыкаются – и подадут на развод, потому что «дочка» для «брата» красива, но пуста. Итог: скорый развод, недовольство друг другом и дележка.

Женщины-сестры. Довольно распространенный типаж – хорошая фигура, удобная обувь, собранные в пучок волосы, закинутая за плечо спортивная сумка и легкий макияж. Такой некогда заниматься наращиванием ногтей, зато она успевает за день переделать тысячу дел, и как горят ее глаза! Мужчины западают на «сестер» потому, что с ними всегда просто, весело и есть о чем поговорить. Однако «большой босс» вскоре ретируется, ведь ему нравится быть главным в отношениях, доминировать, а девушка-сестра давления не терпит. Инфантильные же мужчины могут покорить своей романтичностью, но отношения все равно будут шаткими. «Сестре» вскоре надоест все решать самой, заставлять «ребенка» искать работу, забивать гвозди в стену, следить за собой. Она устанет тянуть на себе семью и подаст на развод. А мужчина останется недоумевать, все же было так хорошо!

Женщины-мамочки. Такие редко кому нравятся с первого взгляда. Они настроены на семью, детей и теплый пряничный уют, обожают печь самые разные финтифлюшки, разводить в доме цветы и шить одежду своими руками. С ними комфортно, ты всегда сыт и в свежей рубашке, но «чикулям» они точно неровня! «Папочки» редко интересуются такими хозяйственными барышнями, потому что те не умеют себя дорого подать, слишком на себе экономят, отчего кажутся незаметными. Если же их и угораздит жениться, они быстро находят себе любовниц-дочек, с которыми интересно и «статусно». Мужчины, нацеленные на равноправие, с «мамочками» чувствуют себя дискомфортно, потому что не находят пересечения интересов. «Брат» мечтает махнуть в Париж, а она хочет стабильности – квартиру и 3-го ребенка. Он тянет ее в горы, а ей бы сериальчик посмотреть, да пирог испечь. Обсуждать политику она не любит, его хобби для нее кажутся пустой тратой времени. В итоге «брат» не выдерживает скуки и уходит.

В чем подвох?

Многих из нас не устраивает не человек рядом, а неправильный выбор. Женщину надо искать по потребностям, чтобы не кричать потом с пеной у рта, что все они – корыстные стервы или повернутые на детях «мамашки». То же относится и к выбору мужчины. Для начала разберитесь в себе, к какому типу вы принадлежите? Ищите не симпатичного или удобного, но своего человека. Кто не будет казаться обузой, с кем не придется соперничать или требовать согласования ролей. Не пытайтесь переделать «чикулю» в заботливую серую мышку, не лепите из «сыночка» мужчину с принципами. Ищите пару, с которой у вас совпадут ценности и ролевые модели, тогда человек покажется находкой! Любите друг друга.

Текст: Flytothesky.ru