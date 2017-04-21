Эта фотография была опубликована в одном американском блоге. С первого взгляда большинство людей не видят всю картину целиком, а стараются разглядеть части пазла. Эта особенность фотографии играет с нашим зрением злую шутку. Лично нам в редакции понадобилось более пяти секунд, чтобы понять, какой предмет действительно тут изображен. Предлагаем поучаствовать в опросе, который мы организовали в конце поста!

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