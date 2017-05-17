12 способов справиться с зигзагами судьбы, когда вы ненавидите перемены

Обстоятельства не должны разрушать вашу жизнь, особенно если они ведут к переменам, тем более, что не все умеют с ними безболезненно справляться. Перемены – это неизвестность. Неизвестность – это темная, затянутая паутиной комната в фильме ужасов. Наш разум все-таки обладает сумасшедшим талантом для создания страшных сцен. Почему же мы не умеем автоматически рисовать себе в уме позитивные последствия, но используем страх как защитный механизм, побуждающий к действию, чтобы выжить? Итак, как мы можем использовать стресс и тревогу, чтобы извлечь максимум пользы из неблагоприятных обстоятельств?





1. Рассматривайте ситуацию как перспективный шанс

Принятие – это необходимость для движения вперед. Даже если ваши обстоятельства – самое худшее, что только можно себе представить, они могут стать катализатором для чего-то наилучшего в вашей жизни. Мы часто не делаем ничего, чтобы радикально изменить свою жизнь. Но когда жизнь делает это за нас, просто примите это и будьте открыты для нового.

2. Подкорректируйте свое видение ситуации

Говорите с собой в позитивном ключе и настраивайтесь только на лучшее. Такой внутренний монолог заметно повлияет на ваше настроение и даст понимание того, что вам действительно нужно пройти через это трудное время.

3. Выключите телевизор и не заходите в социальные сети

Найдите время и энергию для себя и своего взаимодействия с происходящими переменами. Для этого временно лишите себя сомнительных развлечений в виде телевизора и социальных медиа, которые (как ни странно) «высасывают» из вас много жизни.

4. Отдыхайте

Жизненные изменения – это стресс физический и эмоциональный. Дайте себе возможность качественно спать. Контролируйте свой полноценный сон, избавьтесь от кофеина и начните восстанавливаться.

5. Позвольте себе немного погоревать

Перемены означают принятие потерь и понимание плюсов. Вам просто нужно привыкнуть и осознать ситуацию. Выделите, скажем, неделю для отдыха и «вырежьте» из неё все ненужные действия. Ну и просто попрощайтесь с прошлым.

6. Выплесните эмоции

Поплачьте, покричите, побейте подушку, устройте дикую вечеринку. Когда этот период буйства эмоций и глубокой скорби закончится, начинайте жить дальше с новыми силами и новыми планами. Жалеть больше не о чем.

7. Выясните, что вы можете контролировать

Когда вещи выходят из-под контроля, вас одолевает отчаяние, и вы теряете смысл жизни. Выясните для себя, что вы можете сейчас контролировать. Если вам комфортно от привычной рутины, не меняйте её резко, даже если в новой жизни все придется пересмотреть и поменять. Готовьтесь постепенно.

8. Обратитесь за помощью, если не справляетесь

Не удивляйтесь, если люди, на которых вы рассчитывали, как будто исчезают в это кризисное время. Иногда они просто не знают, что предложить, делать или говорить, поэтому дистанцируются. Попробуйте найти действительно надежную группу поддержки.

9. Начните чему-нибудь учиться

Теперь у вас другая жизнь. Вокруг абсолютно новый мир, и вам может потребоваться другой набор навыков для того, чтобы в нем ориентироваться. Один из лучших способов справиться – это информация. Читайте, смотрите веб-семинары или посещайте мастер-классы, чтобы отвлечься и загрузить себя знаниями.

10. Пересмотрите свои цели

Наши цели напрямую зависят от наших жизненных обстоятельств. Когда что-то меняется, вам нужно пересмотреть их и решить, имеют ли теперь ваши текущие цели смысл и как их откорректировать.

11. Не принимайте решения из чувства вины или страха

Установите себе жесткое правило – не принимать серьезных решений в течение полугода. Кроме того, убедитесь, что на любые ваши решения не влияет чувство вины или страха. Дайте себе время и пространство, что изменить свои приоритеты.

12. Наконец, помогите другому человеку, который на несколько шагов позади вас в этом процессе

Этот последний шаг – самый целительный из всех. Вы прошли полный круг. Вы теперь смелее и сильнее, как сами не ожидали. Завершите этот процесс, помогая человеку, который только начал этот болезненный путь. Такая поддержка – одно из лучших вспомогательных средств от депрессии и тревоги.

Текст: Flytothesky.ru