25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

У всех есть свои предпочтения в таком вопросе, как порода собак. Например, весьма популярные корги – это сама красота и прелесть на маленьких коротких ножках. А что может произойти с такой прелестью, если корги смешиваются с другими породами? Такое случается в природе, причем нередко, и потомство, надо сказать, выглядит не менее восхитительно. Посмотрите на самых симпатичных метисов корги.

1. Корги и австралийский хилер

В этом малыше даже трудно опознать что-то от корги.





2. Корги и померанский шпиц

Всего три слова: он очень пушистый.





3. Корги и австралийская овчарка

Абсолютно обворожительный малыш!





4. Корги и боксер

Очень редкий микс пород, но и такое бывает.





5. Корги и самоед

Темные глаза на фоне темного пушистого «пальто».





6. Корги и немецкая овчарка

Благородный наклон головы и очень смышленые глазки.





7. Корги и австралийская овчарка

Симпатичная маленькая собачка, которой не страшен снег и холод.





8. Корги и австралийская овчарка

Ну чем не плюшевый мишка?





9. Корги и шетландская овчарка (шелти)

Одно подмигивание и ваше сердце разбито.





10. Корги и далматинец

Чудесный пятнистый корги.





11. Корги и чау-чау

Думали увидеть более пухленькую собачку? Но эта тоже очень симпатичная.





12. Корги и борзая

Когда собака-сарделька становится собакой-салями.





13. Корги и немецкая овчарка

Охранник и компаньон в одном лице.





14. Корги и бигль

Этот парень выглядит очень озорным.





15. Корги и австралийская овчарка

Умилительность зашкаливает.





16. Корги и шетландская овчарка (шелти)

Неимоверно симпатичный малыш.





17. Корги и аляскинский маламут

Вот это действительно благородный хвост! Да и сам пес явно очень воспитанный и сдержанный.





18. Корги и мопс

Коргомопс или мопсокорги? Очень забавное и милое сочетание.





19. Корги и цвергшнауцер

Изумительно компактный песик!





20. Корги и золотистый ретривер

Возможно, не самый плохой вариант ретривера.





21. Корги и сибирский хаски

Выглядит как миниатюрный волк.





22. Корги и лабрадор-ретривер

Только посмотрите на эти большие заостренные уши!





23. Корги и золотистый ретривер

Взгляните на эти грустные щенячьи глазки! Разве можно отказать такой собачке?





24. Корги и шиба-ину

Очень серьезный пес, который что-то задумал.





25. Корги и сибирский хаски

Самый очаровательный и развеселый щенок.





Текст: Flytothesky.ru