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25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми
22.05.2017 13:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
У всех есть свои предпочтения в таком вопросе, как порода собак. Например, весьма популярные корги – это сама красота и прелесть на маленьких коротких ножках. А что может произойти с такой прелестью, если корги смешиваются с другими породами? Такое случается в природе, причем нередко, и потомство, надо сказать, выглядит не менее восхитительно. Посмотрите на самых симпатичных метисов корги.
1. Корги и австралийский хилер
В этом малыше даже трудно опознать что-то от корги.
2. Корги и померанский шпиц
Всего три слова: он очень пушистый.
3. Корги и австралийская овчарка
Абсолютно обворожительный малыш!
4. Корги и боксер
Очень редкий микс пород, но и такое бывает.
5. Корги и самоед
Темные глаза на фоне темного пушистого «пальто».
6. Корги и немецкая овчарка
Благородный наклон головы и очень смышленые глазки.
7. Корги и австралийская овчарка
Симпатичная маленькая собачка, которой не страшен снег и холод.
8. Корги и австралийская овчарка
Ну чем не плюшевый мишка?
9. Корги и шетландская овчарка (шелти)
Одно подмигивание и ваше сердце разбито.
10. Корги и далматинец
Чудесный пятнистый корги.
11. Корги и чау-чау
Думали увидеть более пухленькую собачку? Но эта тоже очень симпатичная.
12. Корги и борзая
Когда собака-сарделька становится собакой-салями.
13. Корги и немецкая овчарка
Охранник и компаньон в одном лице.
14. Корги и бигль
Этот парень выглядит очень озорным.
15. Корги и австралийская овчарка
Умилительность зашкаливает.
16. Корги и шетландская овчарка (шелти)
Неимоверно симпатичный малыш.
17. Корги и аляскинский маламут
Вот это действительно благородный хвост! Да и сам пес явно очень воспитанный и сдержанный.
18. Корги и мопс
Коргомопс или мопсокорги? Очень забавное и милое сочетание.
19. Корги и цвергшнауцер
Изумительно компактный песик!
20. Корги и золотистый ретривер
Возможно, не самый плохой вариант ретривера.
21. Корги и сибирский хаски
Выглядит как миниатюрный волк.
22. Корги и лабрадор-ретривер
Только посмотрите на эти большие заостренные уши!
23. Корги и золотистый ретривер
Взгляните на эти грустные щенячьи глазки! Разве можно отказать такой собачке?
24. Корги и шиба-ину
Очень серьезный пес, который что-то задумал.
25. Корги и сибирский хаски
Самый очаровательный и развеселый щенок.
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У всех есть свои предпочтения в таком вопросе, как порода собак. Например, весьма популярные корги – это сама красота и прелесть на маленьких коротких ножках. А что...
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