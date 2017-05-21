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25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

22.05.2017 13:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У всех есть свои предпочтения в таком вопросе, как порода собак. Например, весьма популярные корги – это сама красота и прелесть на маленьких коротких ножках. А что может произойти с такой прелестью, если корги смешиваются с другими породами? Такое случается в природе, причем нередко, и потомство, надо сказать, выглядит не менее восхитительно. Посмотрите на самых симпатичных метисов корги.25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

1. Корги и австралийский хилер

В этом малыше даже трудно опознать что-то от корги.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

2. Корги и померанский шпиц

Всего три слова: он очень пушистый.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

3. Корги и австралийская овчарка

Абсолютно обворожительный малыш!

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

4. Корги и боксер

Очень редкий микс пород, но и такое бывает.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

5. Корги и самоед

Темные глаза на фоне темного пушистого «пальто».

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

6. Корги и немецкая овчарка

Благородный наклон головы и очень смышленые глазки.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

7. Корги и австралийская овчарка

Симпатичная маленькая собачка, которой не страшен снег и холод.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

8. Корги и австралийская овчарка

Ну чем не плюшевый мишка?

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

9. Корги и шетландская овчарка (шелти)

Одно подмигивание и ваше сердце разбито.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

10. Корги и далматинец

Чудесный пятнистый корги.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

11. Корги и чау-чау

Думали увидеть более пухленькую собачку? Но эта тоже очень симпатичная.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

12. Корги и борзая

Когда собака-сарделька становится собакой-салями.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

13. Корги и немецкая овчарка

Охранник и компаньон в одном лице.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

14. Корги и бигль

Этот парень выглядит очень озорным.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

15. Корги и австралийская овчарка

Умилительность зашкаливает.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

16. Корги и шетландская овчарка (шелти)

Неимоверно симпатичный малыш.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

17. Корги и аляскинский маламут

Вот это действительно благородный хвост! Да и сам пес явно очень воспитанный и сдержанный.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

18. Корги и мопс

Коргомопс или мопсокорги? Очень забавное и милое сочетание.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

19. Корги и цвергшнауцер

Изумительно компактный песик!

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

20. Корги и золотистый ретривер

Возможно, не самый плохой вариант ретривера.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

21. Корги и сибирский хаски

Выглядит как миниатюрный волк.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

22. Корги и лабрадор-ретривер

Только посмотрите на эти большие заостренные уши!

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

23. Корги и золотистый ретривер

Взгляните на эти грустные щенячьи глазки! Разве можно отказать такой собачке?

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

24. Корги и шиба-ину

Очень серьезный пес, который что-то задумал.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

25. Корги и сибирский хаски

Самый очаровательный и развеселый щенок.

25 метисов корги, которые выглядят нереально милыми

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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