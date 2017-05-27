Глупая попытка впечатлить девушек





На подростковых вечеринках всегда случается масса глупейших историй, и у меня в том числе. Как говорится, есть что вспомнить.

Классика жанра: мне 17 лет, мы в частном доме у друга, родителей нет. Прибыла куча друзей, конечно же, таких же несовершеннолетних, как и я. Когда количество употребляемого алкоголя возросло, здравый смысл пошел на убыль.

Чтобы не оставлять следы попойки в жилом помещении, мы переместились в гараж, который стоял отдельно от дома, и электричества в нем на тот момент почему-то не было. Мы притащили кучу свечей и устроили абсолютную романтику. Парни усиленно конкурировали за внимание девочек. Началась классическая игра юных самцов, кто круче. «Я могу выпить больше, чем он…». «Однажды я ввязался в драку с ротвейлером» и т. д. Думаю. Тогда было сказано много глупостей, но моя идиотская выходка затмила всех.

Я решил, что знаю, как привлечь внимание присутствующих дам к своей абсолютно пьяненькой персоне. Возле меня догорала свеча – знаете, одна из тех свечей с алюминиевой основой-подсвечником, куда стекает воск. Свеча заканчивалась и почти плавала в жидких восковых остатках.

Прищурив глаз, как ковбой с Дикого Запада, я одним щелчком потушил фитиль, а затем залихватски опрокинул подсвечник с жидким воском как стопочку с водкой. Мое ощущение крутизны и неотразимости очень быстро сменилось мучительным сожалением о собственной дурости, так как воск сначала обжег рот, а затем и горло. Я кашлял, плевался и тер покрасневшие глаза. Помогло пиво, охладившее горло и пищевод.

Вечеринка продолжалась дальше, как будто ничего не случилось. Я не могу вспомнить, какую именно девушку пытался впечатлить, но домой я точно пошел один. Из воспоминаний в голове осталось только ощущение дешевого пива, дешевого табака и дешевого свечного воска. Да, я выпил расплавленный свечной воск, чтобы произвести впечатление на девушку, лица которой потом даже не мог вспомнить!

Текст: Flytothesky.ru