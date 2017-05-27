Как научиться слышать своего ангела-хранителя

Ангел-хранитель, духовный наставник, дух-покровитель, Высшее Я – называйте эту силу, как вам удобнее – всегда где-то рядом, чтобы прийти на помощь, если вы, конечно, готовы услышать и принять это. Давайте посмотрим правде в глаза: наша земная жизнь порой кажется нам сложной, сбивающей с толку и даже пугающей, но если вы сможете слышать своего ангела-хранителя, вам станет гораздо легче ориентироваться в жизненных перипетиях. Может быть, вы уже пытались взывать к нему раньше, но это не помогло, или, возможно, вы слышали о его существовании, но не принимали всерьез. Давайте рассмотрим, как наладить с ним контакт и ощущать его поддержку.





1. Обратите внимание на свою физическую окружающую среду и на то, как вы на неё реагируете

Ангелы-хранители нередко предпочитают связываться с нами через физические ощущения, поэтому вам не нужно ничего делать, кроме как внимательно к ним относиться. Например, если у вас мурашки по коже без видимой причины или вы просто чувствуете, что кто-то или что-то находится с вами в помещении, это может быть сигналом от ангела-хранителя, старающегося что-то донести до вас. Когда что-то происходит в вашей физической среде, но вы не можете установить источник, просто сосредоточьтесь на ощущениях и попытайтесь их расшифровать – так у вас будет больше шансов связаться со своим покровителем.

2. Медитируйте и просите ангела-хранителя, чтобы он себя проявил

Все наши хранители связываются с нами немного в другом измерении, поэтому стоит немного перестроиться, чтобы научиться понимать их послания в нашей физической реальности. Медитационные практики или просто молчаливое созерцание себя и пространства вокруг – неплохой способ услышать своего ангела. Такие практики усиливают ваши вибрации и дают доступ к более высоким уровням. Обратитесь с просьбой к ангелу-хранителю, чтобы он себя проявил. Он может среагировать моментально или немного погодя, словно проверяя вашу готовность и открытость. Ангелы-хранители часто попросту не заявляют о себе, если мы не начинаем сами с ними общаться, а во время медитации мы можем блокировать все мирские отвлечения и сосредоточиться только на духовном.

3. Обратите внимание на часто повторяющиеся числа или другие знаки

Парапсихологи говорят, что повторение числа 11 – это знак о том, что ваш покровитель пытается отправить для вас послание из высших миров. Чем чаще и больше вы замечаете числа вокруг вас, особенно единицу, тем крепче взаимосвязь между вами и вашим ангелом. Научитесь концентрироваться на таких сигналах. Часто слышите одну и ту же песню? Прислушайтесь к её содержанию и подумайте, как оно перекликается с происходящим в вашей жизни. Наши высшие проводники часто любят общаться с нами через такие каналы.

4. Попросите своего ангела-хранителя подавать вам знаки во сне

Хранители также любят посылать нам информацию во сне, когда мы пребываем в другой реальности, и земные дела повседневной жизни нас не отвлекают. В спящем состоянии с нами гораздо легче связаться. Вечером обратитесь к ангелу-хранителю с просьбой дать вам знак и обязательно запишите все, что вы будете помнить на следующее утро – возможно, в ваших снах вы услышите и увидите действительно важные послания.

5. Обращайтесь к нему за поддержкой

Ни один ангел-хранитель не будет оказывать вмешательство в человеческую жизнь, если только сам человек не обратится за его помощью. Самостоятельно ангел-хранитель действует только в одном случае: когда вам будет угрожать смертельная опасность. Как и в реальной жизни, если вам нужна помощь, вы должны об этом попросить. Если у вас есть истинная потребность и желание услышать своего покровителя, он будет стараться связаться с вами и предлагать помощь. Он действительно хочет помочь вам, поэтому не стесняйтесь просить его поддержки, когда она вам очень нужна.

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