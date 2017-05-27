12 исторических личностей с серьезными психическими расстройствами

В 2009 году исследователи из венгерского Университета Земмельвайса опубликовали новые данные о малоизученном гене под названием нейрегулин-1. Сейчас его «знают» исключительно как ген шизофрении и ключ к изучению безумия. Однако исследователи связывают ген не только с безумием, но и с гениальностью.

Разумеется, мы заметили частоту и регулярность, с которой писатели и художники погружаются в депрессию, страдают от нервных срывов и сводят счеты с жизнью. Действительно, как выяснили исследователи шведского Каролинского института в 2014 году, люди, работающие в творческих областях, обладают более высокой вероятностью обзавестись такими проблемами, как шизофрения или биполярное расстройство.

Кстати, связь между гениальностью и безумием демонстрируют не только творческие люди, но и политические лидеры, изобретатели и ученые, сражавшиеся с психическими расстройствами, которые не только мучили, но и вдохновляли их.

1. Авраам Линкольн





Современники описывали периоды глубокого уныния Линкольна и даже суицидальные мысли как «меланхолию». Сегодня мы знаем, что 16-й президент Америки фактически боролся с клинической депрессией, которая изводила его с юности, когда он был просто молодым адвокатом в Иллинойсе.

2. Никола Тесла





Сербский гений-изобретатель Никола Тесла страдал от тяжелого обсессивно-компульсивного расстройства всю свою взрослую жизнь. Он ненавидел драгоценности и круглые предметы и не прикасался к волосам. Он был одержим цифрой три и полировал каждый столовый прибор 18 салфетками.

3. Винсент ван Гог





Эксцентричный художник отличался нестабильностью настроения и страдал от повторяющихся психических припадков в последние 2 года своей жизни, а затем совершил самоубийство в 37 лет. Говоря современным языком, его диагнозы включают депрессию, биполярное расстройство, эпилепсию, а также шизофрению, которая, возможно, была наследственной.

4. Вольфганг Амадей Моцарт





Он написал сложнейшие музыкальные произведения, но одновременно любил «сортирную порнографию». Письма, заметки и наброски Моцарта переполнены намеками на фекалии, ягодицы и тому подобное. Подобная страсть к вульгаризмам в сочетании с нервными движениями указывает на то, что Моцарт страдал от синдрома Туретта с копролалией.

5. Чарльз Дарвин





Немногие знают, что после путешествия на Галапагосские острова (1831) Дарвин очень редко выходил из дома и жил отшельником всю оставшуюся жизнь. Скорее всего, он страдал от агорафобии и панического расстройства.

6. Микеланджело





Современные медики предполагают, что у Микеланджело было обсессивно-компульсивное расстройство и высокофункциональный аутизм (а именно синдром Аспергера). Такие выводы связаны с его одержимостью только работой, необычным образом жизни, ограниченными интересами, а также плохими социальными и коммуникативными навыками.

7. Эдвард Мунк





Картина «Крик» – это, конечно, не единственное доказательство того, что норвежский художник страдал от галлюцинаций и тревожности. Понимая, что его «состояние граничило с безумием», как он позже написал сам, в 1908 году Мунк отправился в клинику, где пробыл на лечении восемь месяцев.

8. Людвиг ван Бетховен





Оказывается, Людвиг ван Бетховен тоже, возможно, страдал от биполярного расстройства. Медики предполагают, что его психическое состояние можно «услышать» в колебаниях динамики и темпа написанной им музыки, а там якобы явно ощутимы перепады от суицидальной депрессии до безумной мании.

9. Уинстон Черчилль





Уинстон Черчилль лично говорил о своих постоянных поединках с депрессией, называя их «черной собакой». Его врач, лорд Моран, отмечал депрессию Черчилля, а также его манию, суицидальные мысли и бессонницу, и сделал более официальный диагноз: биполярное расстройство.

10. Эрнест Хемингуэй





Современники всегда заявляли, что Хемингуэй страдал клинической депрессией на фоне пограничных состояний и нарциссических черт личности. В сочетании с алкогольной зависимостью и черепно-мозговой травмой писатель часто погружался в длительные периоды депрессии, а затем свел счеты с жизнью в 1961 году.

11. Исаак Ньютон





Конечно, трудно диагностировать человека, который умер 400 лет назад, но есть предположения, что Ньютон страдал биполярным расстройством. На это указывают перепады настроения от дикой ярости (например, когда он пригрозил сжечь родителей в их доме) до депрессии с галлюцинациями.

12. Лев Толстой





Ученые давно предполагают, что писатель страдал от клинической депрессии. После написания «Войны и мира» это состояние усугубилось. А как только он закончил «Анну Каренину», то хотел отказаться не только от сексуальных отношений, но и от литературного творчества и материальных ценностей.

Текст: Flytothesky.ru