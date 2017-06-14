Знаки зодиака: как вы управляете своим гневом

Все мы, конечно, можем периодически терять самообладание, но вопрос в том, как мы управляем свои гневом, чтобы не позволить ему взять верх. Каждый знак зодиака справляется с этим по-разному, кстати, и поводы для ярости у всех нас тоже разные. Что же может вывести нас из себя, исходя из зодиакального знака?





1. Овен

Овен, один из троицы огненных знаков, может прийти в неимоверную ярость, если задеть его за живое. Иногда люди чувствуют, что им нужно передвигаться на цыпочках в присутствии этого знака, дабы не разгневать его, потому что мало кто хочет иметь дело с Овном, когда тот выходит из себя. Это вулкан, который быстро извергается, а потом затихает, а все вокруг остаются сожженными его лавой и присыпанные пеплом.

2. Телец

Телец – человек уравновешенный и приступам гнева не подверженный. Он не носит камень за пазухой, но запросто может включить режим полного игнорирования, если вы ему чем-то не угодили или причинили боль. Этот знак хранит все эмоции под замком, но может стать пассивно-агрессивным в некоторых случаях. Если вы хотите знать, разозлили ли вы Тельца, вам придется спросить напрямую, потому что сам он этого не скажет.

3. Близнецы

Близнецы не знают, что такое плохое настроение, но если вы уж им досадите, вы обязательно об этом узнаете. Тем не менее им требуется много сил, чтобы накопить энергию для открытой конфронтации, потому они просто предпочтут с вами больше не общаться. Вероятно, вам придется сделать первый шаг, если вы хотите исправить ситуацию, потому что Близнецы никогда сами не стремятся к примирению.

4. Рак

Будучи водным знаком, Рак чрезвычайно чувствителен и заботлив, но эти личностные черты одновременно делают его очень уязвимым. Если вы его рассердите, он просто спрячется в свой панцирь. А вот если вы его неимоверно выведете из себя, то он может и взорваться, но случается это крайне редко.

5. Лев

У Льва горячий характер. Он быстро вспыхивает и быстро берет себя в руки, главным образом потому, что у него продолжительность концентрации внимания на каком-либо вопросе очень мала. Лев разозлится на минуту, а потом сразу же отвлечется на симпатичную бабочку и забудет о проблеме. Этот знак действительно хорошо справляется с гневом, так как не позволяет настроению мешать ему радоваться жизни.

6. Дева

Деву очень трудно разозлить, и у неё один из самых спокойных и уравновешенных зодиакальных характеров. У Девы аналитический и логический подход к эмоциям, и она отлично ими владеет. Кроме того, она не желает обременять других своими чувствами.

7. Весы

Весы – главный миротворец зодиака, и они, наверное, просто не умеют гневаться. В случае взрывоопасной ситуации Весы предпочтут удалиться подальше от источника раздражения и конфликта, хотя внутри будут чувствовать недовольство и неприятный осадок. Зато они умеют мастерски использовать ваши прошлые ошибки против вас и возмущаться тем, что вам это как-то не очень нравится.

8. Скорпион

Скорпион способен легко воспламениться, но, скорее всего, виду постарается не подавать. Вместо этого он придумает изощренную месть и будет долго вынашивать её в голове, потому что он не выносит людей, играющих на его эмоциях. Разозлившись, Скорпион мрачно уйдет в себя, потому дайте ему остыть, а потом пытайтесь исправить ситуацию.

9. Стрелец

Стрелец умеет от души выражать свои эмоции и делает это на высшем уровне. Он действительно не знает, как с ними справляться, да и не особо хочет, предпочитая выпустить негативную энергию наружу, даже если могут пострадать окружающие люди. Он кричит, топает ногами, мечет гром и молнии и сметает всех, кто попадается ему под руку.

10. Козерог

Земной знак Козерог злится не часто. Однако он медленно накапливает весь негатив и взрывается гораздо позже, когда проблема-то, собственно, уже не имеет никакого смысла. Козероги втайне расстраиваются по поводу мелочей, но не любят это показывать, поскольку боятся выглядеть по-детски несерьезно. Но когда этот знак входит в раж (бывает и такое), то люди просто не знают, как его успокоить.

11. Водолей

Водолей не против разногласий и жарких дебатов, но он действительно ненавидит конфликты. Если вы будете бушевать и злиться, то он, вероятнее всего, просто быстренько ретируется. Водолей не очень любит давать волю эмоциям и постоянно демонстрирует сдержанное и стабильно ровное настроение. Если кто-то (или что-то) и раздражает его, то он не решает проблему, а сбегает от неё.

12. Рыбы

Все эмоции Рыб сидят глубоко внутри них. Ими запросто может овладеть гнев, но они не дадут никому об этом знать. Вместо этого они будут справляться с гневом в тишине и покое, где-нибудь в своей комнате, и придут поговорить с вами, когда внутри у них все уляжется. Они, как правило, не держат обиды, но если уж вы их очень больно заденете, они могут начать выяснять отношения.

Текст: Flytothesky.ru