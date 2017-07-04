Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

При первом взгляде на Даки Тот вы тоже наверняка подумаете, что это кукла Барби в натуральную величину. Гладкая кожа австралийской модели родом из Южного Судана, шелковистые волосы и изящная фигура произвели фурор в Instagram , но ее дорога к славе была очень тернистой.

В 2013 году, когда Нядак (Даки) Тот было 17 лет, она была многообещающей топ-моделью Австралии. Позже Даки призналась через что ей пришлось пройти. В социальных сетях постоянно подвергали сомнению натуральность её волос, цвета кожи и даже вес, а бывшая американская модель Винни Харлоу обозвала её «цветной капустой». «Для 17-летней девочки я получила немало ударов, и я искренне не понимала за что и почему», – рассказывает Даки в своем эмоциональном интервью 2016 года журналу Teen Vogue. У Даки была подруга и наставница Шарлотта Доусон, телеведущая «Топ-модель по-австралийски», которая тоже на себе испытала, что такое насмешки и издевательства. И хотя Доусон покончила с собой в 2014 году, Даки до сих пор помнит все её жизненные советы: «Она была моей движущей силой после шоу».

Даки прервала свою карьеру и исчезла на два года, чтобы восстановить силы, и теперь вернулась и произвела фурор. Ей сейчас 21 год, у нее 300 тысяч фоловеров в Instagram, и она добивается успеха уже на своих собственных условиях. И она абсолютно благосклонно приняла прозвище «Барби», данное ей поклонниками.

Знакомьтесь, Даки Тот, 21-летняя австралийская модель родом из Южного Судана, которую люди часто путают с Барби





В 2013 году она была участницей реалити-шоу «Топ-модель по-австралийски»





Хотя тогда ей было всего 17 лет, она столкнулась с постоянными насмешками и издевательствами над ее натуральными волосами и цветом кожи в Twitter





После того как её всячески обзывали и даже назвали «цветной капустой», Даки исчезла из поля зрения на два года





Она с фурором вернулась в модельный бизнес и откровенно рассказала о том болезненном опыте, который она получила





«Мои кости перемывали абсолютно все и на каждом углу», – сказала Даки в интервью журналу Teen Vogue в конце 2016 года





«Когда я начала прислушиваться к собственному голосу, то всё потихоньку начало становиться на свои места»





Эта девушка необычной красоты переехала из Австралии в Нью-Йорк и чувствует себя лучше, чем когда-либо





У неё почти 300 тысяч фоловеров в Instagram, и теперь Даки добивается новых успехов на своих собственных условиях





«Вокруг всегда будут люди, которые станут дурно отзываться о вас… но то, что эти люди думают и говорят о вас, никак не соответствует тому, кем вы являетесь»





Текст: Flytothesky.ru