ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

05.07.2017 20:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

При первом взгляде на Даки Тот вы тоже наверняка подумаете, что это кукла Барби в натуральную величину. Гладкая кожа австралийской модели родом из Южного Судана, шелковистые волосы и изящная фигура произвели фурор в Instagram, но ее дорога к славе была очень тернистой.

В 2013 году, когда Нядак (Даки) Тот было 17 лет, она была многообещающей топ-моделью Австралии. Позже Даки призналась через что ей пришлось пройти. В социальных сетях постоянно подвергали сомнению натуральность её волос, цвета кожи и даже вес, а бывшая американская модель Винни Харлоу обозвала её «цветной капустой». «Для 17-летней девочки я получила немало ударов, и я искренне не понимала за что и почему», – рассказывает Даки в своем эмоциональном интервью 2016 года журналу Teen Vogue. У Даки была подруга и наставница Шарлотта Доусон, телеведущая «Топ-модель по-австралийски», которая тоже на себе испытала, что такое насмешки и издевательства. И хотя Доусон покончила с собой в 2014 году, Даки до сих пор помнит все её жизненные советы: «Она была моей движущей силой после шоу».

Даки прервала свою карьеру и исчезла на два года, чтобы восстановить силы, и теперь вернулась и произвела фурор. Ей сейчас 21 год, у нее 300 тысяч фоловеров в Instagram, и она добивается успеха уже на своих собственных условиях. И она абсолютно благосклонно приняла прозвище «Барби», данное ей поклонниками.

Знакомьтесь, Даки Тот, 21-летняя австралийская модель родом из Южного Судана, которую люди часто путают с Барби

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

В 2013 году она была участницей реалити-шоу «Топ-модель по-австралийски»

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

Хотя тогда ей было всего 17 лет, она столкнулась с постоянными насмешками и издевательствами над ее натуральными волосами и цветом кожи в Twitter

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

После того как её всячески обзывали и даже назвали «цветной капустой», Даки исчезла из поля зрения на два года

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

Она с фурором вернулась в модельный бизнес и откровенно рассказала о том болезненном опыте, который она получила

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

«Мои кости перемывали абсолютно все и на каждом углу», – сказала Даки в интервью журналу Teen Vogue в конце 2016 года

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

«Когда я начала прислушиваться к собственному голосу, то всё потихоньку начало становиться на свои места»

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

Эта девушка необычной красоты переехала из Австралии в Нью-Йорк и чувствует себя лучше, чем когда-либо

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

У неё почти 300 тысяч фоловеров в Instagram, и теперь Даки добивается новых успехов на своих собственных условиях

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

«Вокруг всегда будут люди, которые станут дурно отзываться о вас… но то, что эти люди думают и говорят о вас, никак не соответствует тому, кем вы являетесь»

Модель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

Текст: Flytothesky.ruМодель, похожая на Барби, бросила карьеру 2 года назад после массы насмешек, но теперь вернулась и произвела фурор

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При первом взгляде на Даки Тот вы тоже наверняка подумаете, что это кукла Барби в натуральную величину. Гладкая кожа австралийской модели родом из Южного Судана,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эта красивая пара отмечает 65 лет брака. Если это не любовь, то что?!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика