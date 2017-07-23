Среди своих взбаламошенных прибалтийских коллег Эстония еще до недавнего времени выделялась относительным спокойствием и даже неким подобием адекватности. Но, видимо, и этот запас психического здоровья подходит к концу, и страну охватывает повальная дебилизация на почве русофобии.



© Sputnik / Виктор Толочко Российские военные начали прибывать в Беларусь на учения "Запад-2017"

Так, Георг Кирсберг, член Консервативной народной партии, предлагает выслать из страны всех "враждебных русских", декриминализировать отрицание холокоста, искоренить "ядовитые воздействия русского мира" и все, что связано с исламом.

Боязнь военного конфликта

Но и этого лекарства, по мнению русофобов, маловато. Хотя, если посмотреть с точки зрения социологии, то пропаганда против России, проводимая в странах Балтии, дала свои плоды — соцопросы, проведенные группой ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS, показали: в Литве, Латвии и Эстонии люди боятся военного конфликта на своей территории. Например, в Литве таких оказалось больше всего — 68%. Республика также лидирует по активности обвинений России в подготовке агрессии против стран Балтии. В Латвии военного конфликта на своей территории боятся 62% жителей, в Эстонии — 45%.

В силу этих гомофобских причин, Эстония разместит на своей территории большой контингент НАТО к началу учений России и Республики Беларусь "Запад-2017". Об этом громогласно сообщил министр обороны страны Юри Луйк. По его словам, страна тщательно подготовилась к началу учений. Кроме того, к находящимся в Эстонии британским и французским военным присоединился военный контингент ВС Венгрии, отметил Луйк. При этом эстонский министр признал, что все эти силы западного военного блока несопоставимы по численности с группировкой, развертываемой Россией, однако назвал символичным расширение присутствия НАТО в Эстонии.



© REUTERS Eric Vidal НАТО назвало учения "Запад-2017" усилением военной активности

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг констатировал, что четыре батальона НАТО в Восточной Европе вышли на уровень полной оперативной готовности. Он также отметил, что военные НАТО будут следить за ситуацией на восточных рубежах альянса и готовы действовать при необходимости. Альянс уже отреагировал на "значительное усиление" российского военного присутствия в этом регионе и поэтому принял решение о размещении четырех батальонов.

Соответствующее решение было принято еще в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве. И многонациональные батальоны были размещены на территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Понятно, что Эстония пытается создать видимость угрозы со стороны РФ и для достижения этой цели цепляется за что угодно, в том числе и за предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2017" , которые пройдут с 14 по 20 сентября текущего года.

Читайте подробнее: Российские военные начали прибывать в Беларусь на учения "Запад-2017">>

Также министр Юри Луйк посетовал, что Россия до сих пор не пригласила международных наблюдателей на учения "Запад-2017". Согласно Венской конвенции, на маневры, в которых принимают участие более 13 тысяч военных, должны приглашаться международные наблюдатели. По заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, в альянсе полагают, что есть риск того, что Россия превысит заявленное число участников учебных военных маневров, которые пройдут в сентябре на территории Беларуси.

Он отметил, что НАТО в ответ на российско-белорусские маневры будет стараться проводить более масштабные учения и поднимет мощную информационную кампанию, в которую вполне вписываются последние заявления эстонского министра обороны.

Кроме этого, в информационном пространстве Прибалтики муссируются проблемы Эстонии при защите своего воздушного пространства. Министр обороны Юри Луйк сказал в интервью, что сейчас идут переговоры по долгосрочному размещению в регионе систем противовоздушной обороны союзников.

О том, что именно незащищенность воздушного пространства Эстонии является одним из слабых мест восточного крыла НАТО, говорят уже давно. Еще в мае прошлого года главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас сказал, что балтийскому региону для защиты воздушного пространства нужны ракетно-зенитные комплексы Patriot.

Министр обороны также отметил в майском интервью, что поскольку решение о размещении контингента в Прибалтике и Польше уже воплощено в жизнь, то настало время для следующего шага. По его словам, на его встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом речь шла о многоуровневой комплексной системе защиты воздушного пространства, где было бы все: от зенитных установок "земля-воздух" до истребителей.

На данный момент правительство Эстонии ведет переговоры на рабочем уровне с целью обеспечить более долгое пребывание в регионе систем противовоздушной обороны. "Раз уж тут находится британская танковая рота, то было бы логично, чтобы находилась и техника противовоздушной обороны, — сказал он. — Это не добавило бы напряжения, а просто послужило бы сдерживающим фактором".

Стоит отметить, что в недавних учениях в Литве от США принимали участие именно ракетные системы Patriot, которые год назад упоминал Террас. Также было отмечено, что США хорошо осведомлены о проблемах защиты воздушного пространства восточного крыла НАТО, но для достижения результата нельзя просто идти и требовать чего-то, особенно в ситуации, когда Эстония и Польша и так получили от союзников хорошую поддержку. В связи с этим, вероятно, сказанное Луйком можно расценивать как попытку "мягкого" убеждения и подготовку почвы.

Но тут в СМИ Эстонии появилось "оппортунистическое" мнение, да еще и от эксперта НАТО — полковник Зильхавер сосредоточился на вопросах безопасности в Финляндии, Латвии и Эстонии. Полковник две недели провел в Эстонии общаясь с местными и американскими дипломатами. Зильхавер считает, что после распада СССР Эстония слишком быстро присоединилась к НАТО и что местное русскоязычное население крайне легко поддается воздействию со стороны Москвы.

"Россия может применять информационные операции с целью оказания давления на имеющих право голоса русскоязычных жителей Эстонии и посредством выборов вернуть Эстонию в сферу влияния России, что подорвало бы НАТО. Поэтому США следует прекратить в Эстонии "Европейскую инициативу сдерживания" (European Reassurance Initiative), которая только провоцирует Россию, до той поры, пока Эстония сможет объединиться с русскоязычным населением, культивируя свои медиаканалы, сделав русский язык государственным и изменив законы о выборах", — пишет Зильхавер.

"Весенний шторм" в преддверии сентября

Но в психиатрии, а тем более в военной, не так много действенных лекарств. Только что, в мае 2017 года в Эстонии прошли военные учения "Весенний шторм" с участием около девяти тысяч военнослужащих государств-союзников по НАТО и партнеров, среди которых была и Украина.

"Прежде всего "Весенний шторм" — это экзамен на зрелось для срочнослужащих, которые покажут, чему они научились. Это учения вооруженных сил Эстонии, в которых все большее участие принимают и союзники — в этом году более 2 тысяч солдат", — комментировал учения командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

По его словам, "особенно важно, что наша 1-я пехотная бригада сможет отрабатывать взаимодействие с прибывшими сюда союзниками из Великобритании, Франции и Дании". В учениях участвовали тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.

Кроме базирующихся в военном городке в Тапа британцев, французов, датчан и американцев, в Эстонию специально для участия в учениях прибыли солдаты и офицеры из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии. С воздуха их поддерживают авиационные средства из США, Польши, Бельгии и Испании.

А еще в конце апреля в Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35. Они были задействованы в военно-воздушных учениях НАТО Ramstein Alloy, которые проходили в воздушном пространстве стран Балтии, преимущественно над Литвой.

У некоторых здравомыслящих европейских политиков начала складываться нелицеприятная картина. Так, уже бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике международные учения в странах Балтии и призвал к диалогу и сотрудничеству с Россией.

"То, чего мы сейчас не должны делать, так это накалять ситуацию громким бряцанием оружия и военными криками. Кто думает, что символические танковые парады на восточной границе альянса усиливают безопасность, тот ошибается", — заявил дипломат. По словам Штайнмайера, "смертельно опасно суживать взгляд лишь на военном аспекте и искать спасение в политике устрашения" и сегодня просто необходимо "вовлечь Россию в международную партнерскую ответственность".

"Запад-2017" vs "Анаконда"

Напомним, учения "Запад-2017" будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие до 13 тысяч военных в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Польше, Украине и странах Балтии неоднократно высказывались опасения по поводу запланированных учений. По данным некоторых членов альянса, на "Запад-2017" могут привлечь до 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, Эстония опасается, что после завершения учений Россия оставит своих военных в Беларуси. Эта информация неоднократно опровергалась Минском и Москвой.

В связи с этим, министр обороны Беларуси Андрей Равков напомнил, что в 2016 году в Польше прошли учения НАТО "Анаконда", где участвовали 30 тысяч военнослужащих:

— При этом у нас учение "Анаконда-2016" не вызвало истерии, мы с пониманием относились к прошедшему учению. Что же касается содержания отрабатываемых вопросов на учении в Польше, то они имели ярко выраженный недружественный характер и включали развертывание системы разведки, переброску войск к границе Республики Беларусь, отработку задач наступательной тематики. Так кому же необходимо проявлять обеспокоенность?

По словам Равкова, на "Запад-2017" в Беларуси ждут международных наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, международного комитета Красного Креста, Украины, Польши, Литвы и Латвии — всего около 80 человек.

Натовский сценарий глобального удара

Так что все нынешние манипуляции на белорусской и российской границах — это компонента так называемого быстрого глобального удара (Prompt Global Strike — PGS), получившего путевку в жизнь еще при Бараке Обаме. И среди военных экспертов бытует мнение, что в случае победы на выборах Хиллари Клинтон этот самый PGS мог бы уже и состояться. Но поскольку и при Дональде Трампе взаимопонимание между Кремлем и Белым домом оставляет желать лучшего (глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что команда Обамы сделала все возможное, чтобы надолго испортить отношения), на будущее лучше не загадывать.

А сценарий натовскими специалистами уже отработан: сначала PGS, потом — силы вторжения. И это будут не "отважные прибалтийские (эстонские) парни", а полностью укомплектованные европейские и американские части и соединения наподобие 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии из Колорадо, которая на ротационной основе уже побывала на предполагаемом театре военных действий. Или, скажем, 101-я воздушно-десантная дивизия США ("Кричащие орлы"). Что же касается "местных" — прибалтов, то их вооруженным подразделениям скорее всего достанутся функции местной полиции, с которыми они неплохо освоились еще в прошлую войну.

Беспристрастная статистика добавляет: всего же на этот год НАТО запланировало провести на границах с Республикой Беларусь и Российской Федерацией 28 учений, в которых примет участие более 60 тысяч человек. Поэтому при таком огромном фронте работ министр обороны США Джеймс Мэттис смог побывать в районе учений "Весенний шторм — 2017", что называется, накоротке. И проездом на полигон имени генерала Сильвестраса Жукаускаса (царский генерал, создатель литовской армии) пообщался с президентом Литвы Дали Грибаускайте, которая заявила, что визит министра обороны США посылает "очень четкий сигнал о том, что Америка уделяет особое внимание безопасности Литвы, Латвии и Эстонии". По ее словам, "тесные и интенсивные связи, которые с самого начала установились с администрацией президента Дональда Трампа, показывают, что США хорошо понимают и точно так же, как и прибалтийские страны, оценивают внешние угрозы и вызовы".

Министр обороны Беларуси, комментируя публикации в СМИ и заявления политологов по поводу передислокации большого количества российской военной техники на белорусскую территорию в рамках учений "Запад-2017", назвал их "истерией отдельных "экспертов" и добавил, что угрозы суверенитету Беларуси такие учения не несут по определению.

Категоричен был и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей: "С их точки зрения, эти учения носят агрессивный характер, как будто в результате этих учений планируется нападение на какие-то соседние государства. Хочу однозначно сказать. С белорусской стороны ни в отношении никого никогда не исходила угроза и не будет исходить. Мы являемся государством, которое не создает проблемы кому-то, а наоборот, вносит свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов. Мы не имеем никаких территориальных претензий друг к другу. Поэтому мы намерены продолжать эту линию и впредь".

В России же все заявления по поводу предстоящих учений называют "проявлением тотальной русофобии".

Что ж, видимо, действенные лекарства от этой болезни — это удел следующего поколения политиков.