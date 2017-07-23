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Невероятная скорость движения китайских моделей
24.07.2017 19:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Жизнь на Востоке, видимо, движется намного быстрее, чем большинство из нас может себе представить, но вы будете очень удивлены, узнав, что это относится и к модельной индустрии.
Некоторые из нас могут часами мучиться, пытаясь сделать идеальное селфи, а вот модели для китайского интернет-магазина Taobao принимают целых 30 поз каждую секунду, двигаясь с невероятной скоростью. Новые видео этого процесса потрясли Интернет, причем одно из них от пользователя Shanghai Expat уже получило более 2 миллионов просмотров. «Это была фотосессия или новое увлечение танцами», – поинтересовался один из комментаторов видео.
Хотя модели придерживаются очень строгого и жесткого графика, их зарплата составляет до 1500 долларов за день работы. Посмотрите, как они двигаются!
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Жизнь на Востоке, видимо, движется намного быстрее, чем большинство из нас может себе представить, но вы будете очень удивлены, узнав, что это относится и к...
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