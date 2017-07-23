Невероятная скорость движения китайских моделей

Жизнь на Востоке, видимо, движется намного быстрее, чем большинство из нас может себе представить, но вы будете очень удивлены, узнав, что это относится и к модельной индустрии.

Некоторые из нас могут часами мучиться, пытаясь сделать идеальное селфи, а вот модели для китайского интернет-магазина Taobao принимают целых 30 поз каждую секунду, двигаясь с невероятной скоростью. Новые видео этого процесса потрясли Интернет, причем одно из них от пользователя Shanghai Expat уже получило более 2 миллионов просмотров. «Это была фотосессия или новое увлечение танцами», – поинтересовался один из комментаторов видео.

Хотя модели придерживаются очень строгого и жесткого графика, их зарплата составляет до 1500 долларов за день работы. Посмотрите, как они двигаются!





Chinese Model Photoshoot A Taobao model shows how to get a photoshoot done fast Posted by Shanghai Expat on Mittwoch, 7. Juni 2017

Fast! Taobao Model's changing body posture! Fast! Taobao Model's changing body posture!P.S. Using foot to hook the bag up is very professional!#VideoFromChina #taobaomodel Posted by Marketing & Sourcing China on Dienstag, 15. März 2016

Текст: Flytothesky.ru