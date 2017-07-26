Как говорят животные

Люди умеют общаться между собой. Но как это делают животные? Можем ли мы наладить общение с ними? Исследователи давно пытаются изучить развитие языка животных, а также его синтаксиса, диалектов и вокализации.

1. Бум! Хок! Расшифрован язык мартышек Кемпбелла и даже установлено наличие в нём синтаксиса.





Бум-бум! (Я здесь, иди ко мне!)

Крак-крак! (Осторожно, леопард!)

Хок-хок-хок! (Эй, хохлатый орёл!)

Отлично! Вы уже освоили половину базового словарного запаса среднестатистической мартышки Кемпбелла, примата, который живет в лесах национального парка Тай в Кот-д’Ивуар. Взрослые самцы используют шесть типов сигналов (обращений), каждый из них обладает определенным смыслом, но мартышки также могут соединять два или более сигнала, чтобы составить сообщение с другим значением.

2. Сидеть. Стоять. Рядом. Молодец!





Колли по кличке Чейзер обладает самым большим словарным запасом среди всех своих собратьев. Собака знает 1022 существительных, и это рекордное количество слов, которое свидетельствует об удивительной глубине собачьего ума. Кроме того, этот феномен может помочь объяснить то, как маленькие дети овладевают языком.

3. Птица-лира – мастер голосовой имитации

В этом видеофрагменте из фильма «Жизнь птиц» документалист Дэвид Аттенборо (канал BBC Wildlife) представляет удивительную птицу-лиру, которая мастерски имитирует звуки других птиц, а также звуки бензопилы и затвора фотоаппарата.

4. Оказывается, киты способны говорить на разных диалектах





Специальные исследования показали, что некоторые виды китов воспроизводят свои поющие звуки на разных диалектах, в зависимости от того, откуда они родом. Импульсы, тон и высота звуков различаются по регионам обитания китов.

5. Открытие языка дельфинов





Команда исследователей разговаривала с дельфинами, используя слова-звуковые картины из их языка. Дельфины в двух отдельных научно-исследовательских центрах отлично понимали эти слова, что является убедительным доказательством того, что эти животные используют универсальный звуко-изобразительный язык общения.

Исследователи смогли научить дельфинов как простым, так и сложным предложениям, которые включали существительные и глаголы. Результаты эксперимента показали, что дельфины не только понимают азы человеческого языка, но и используют свой собственный достаточно сложный визуальный язык.

6. Кит воспроизводит звуки, похожие на человеческую речь





Исследователи были потрясены, обнаружив, что голосовые данные кита-белуха по имени Нок (NOC) удивительно схожи с человеческими. Кит продемонстрировал склонность к обучению, воспроизводя очень нетипичные звуки с более низкими октавами и более долгими паузами, что делает их очень похожими на структуру звучания человеческой речи.

7. Полосатые мангусты воспроизводят односложные звуки таким же образом, как и люди





Эти животные оказались более «разговорчивыми», нежели предполагалось ранее. Даже простой односложный сигнал полосатого мангуста представляет собой структурированный звук, вполне сопоставимый с системой гласных и согласных звуков в человеческой речи. Специалисты по поведению из Университета Цюриха стали первыми учёными, продемонстрировавшими то, что мангусты общаются между собой с помощью еще более мелких звуковых единиц, чем слоги.

8. Дельфины называют друг друга по имени





Исследования установили, что дельфины-афалины называют своих «родственников» конкретными именами. При разлуке они также призывают своего партнера по имени.

9. Расшифрован язык луговых собачек – они говорят о нас





Луговые собачки не только весьма эффективные коммуникаторы, они также обращают пристальное внимание на детали. Например, издавая тревожный сигнал о приближении человека, они передают и дополнительную информацию о нём, описывая его размер, силуэт (тонкий или толстый) и цвет одежды.

Текст: Flytothesky.ru