10 удивительных фактов о нашей взаимосвязи с собаками

Собаки всегда были нашими спутниками в течение десятков тысяч лет. Они разделяют с нами кров, спят в наших кроватях и красуются на семейных фото. Дружба между Homo sapiens и Canis lupus familiaris привела к ряду удивительных последствий для обоих видов. Хотите узнать больше о том, как мы помогали друг другу на этом пути?





1. Укрепление иммунитета

Жизнь с собаками снижает риск возникновения астмы, иммунных расстройств и аллергических реакций у детей. Некоторые исследования даже говорят о том, что плюсы наличия собаки могут начинать свое влияние на человеческого малыша уже в утробе матери.

2. Усиление концентрации внимания

Фото вашего питомца могут принести очень много пользы. В одном эксперименте 2012 года люди, которые рассматривали фотографии щенков, набрали больше баллов в заданиях, требующих более пристального внимания. Фотографии пожилых собак, однако, были менее эффективными. Исследователи предполагают, что щенки стимулируют определенный тип положительных эмоций и умственную активацию.

3. Стремление к признанию и похвале

Собаки – это социальные животные, и потому они смогли с нами, людьми, ужиться. И как только мы их принимаем в свой дом, они действительно начинают переживать о том, что мы о них думаем. Эксперименты с собаками и их владельцами показали, что когда собакам дают выбор между едой и похвалой, большинство предпочитают похвалу.

4. Больше веселья и общения

Проведение времени с собаками может облегчить напряжение и стресс. Это особенно актуально в ситуациях, когда вы находитесь под давлением или в стрессовых ситуациях, которые могут быть спровоцированы кризисами, стихийными бедствиями или чрезмерной рабочей загрузкой.

5. Здоровое сердце

Снижение стресса может иметь долгосрочные преимущества для здоровья, включая снижение артериального давления и уменьшение риска сердечных заболеваний. Это работает даже в небольших дозах: просто погладьте собаку в течение нескольких минут. Этот процесс посылает успокаивающие сигналы в мозг и расслабляет нервную систему.

6. Межвидовая эмпатия

Тысячелетия, проведенные бок-о-бок с людьми, оказали существенное влияние на мозг собак. Одно исследование 2016 года показало, что собаки могут «считывать» и реагировать на эмоции на человеческих лицах, причем даже на фотографиях. Это особенно забавно, учитывая различия в языке тела между нашими двумя видами. Собаки не улыбаются, но они отлично знают, что означает улыбка на лице хозяина.

7. Физическая нагрузка

Лай и возня собаки у двери заставляют вас встать и выпустить её наружу. По понятным причинам владельцы собак волей-неволей получают больше физической нагрузки, нежели другие люди. Это, в свою очередь, также может снизить уровень стресса и улучшить здоровье сердца.

8. Изучение языка

Вербальный язык, как и язык тела, резко отличается между нашими двумя видами, но это не мешает собакам пытаться понять нас. Серия венгерских экспериментов с использованием МРТ-сканеров показала, что мозг собак реагирует на человеческие голоса: они отлично различают как положительные слова, так и позитивный тон. Кстати, они улавливают хорошие слова, даже произнесенные нейтральным тоном. Между прочим, мы тоже научились понимать тональность их лая.

9. Спокойная и комфортная жизнь

Хорошей новостью для собак является то, что приручение дало им источник пищи, кров и общение. Плохая новость в том, что вся эта комфортная жизнь немного притупила их чувства. По сравнению с волками, у домашних собак ослабли и слух, и обоняние. Они просто эволюционировали и один набор навыков выживания (сосуществование с людьми) стал преобладать над другим (чувства).

10. Генетическая связь

Связь между нами и нашими собаками вполне реальна даже на уровне ДНК. Оказывается, что у самых общительных домашних собак присутствуют генетические мутации, которые сделали их более привязанными к людям. По словам экспертов, без этих мутационных процессов мы, возможно, никогда не смогли бы собак полностью одомашнить.

Текст: Flytothesky.ru