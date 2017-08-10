11 жестких отличий зрелой личности от незрелой

Наличие детей и высокого социального статуса, любовь к алкоголю и десяток возрастных болячек еще не делают из вас зрелого человека. Цифра в паспорте – ничто, ведь можно продолжать мыслить как подросток даже в 70, притом никакие грабли опыта не выбьют из вас эту дурь. Игрушки станут в разы больше, прихоти – искушеннее, а потребности – дороже. Увы, внешнее не всегда отражает внутреннее. Можно прожить целую жизнь, но так и не вырасти психологически. Что отличает человека социально и эмоционально зрелого от взрослого, который «не нагулялся»? Давайте посмотрим.





11 жестких отличий зрелого человека от псевдовзрослого

1. У истинно зрелой личности нет желания лезть из кожи, чтобы прогнуть мир под себя, такой человек не будет насильно навязывать всем свои правила, скорее, он сам приспособиться под обстоятельства. Зрелый человек понимает, нельзя переделать других, но можно постараться увидеть положительные стороны в происходящем, изменить отношение к обстоятельствам, начав с себя.

2. Социально взрослый человек никогда не откажется от ответственности, которую на него возлагает жизнь. Потому что понимает, только он сам определяет качество своего пути, впускает туда определенные события и отвечает за последствия.

3. Незрелый человек несчастлив, потому что излишне зависим от окружающих людей, их оценок и мнений. Зрелый человек самодостаточен, у него уже сформировалась четкая позиция по жизни, он осознает границы приемлемого, потому не станет жертвовать своими принципами из желания угодить.

4. Незрелый человек неспособен учиться на допущенных ошибках, неспособен контролировать свои эмоции и часто бурно реагирует на провокации извне. Зрелый всегда старается включать осознанность, учиться на болезненных шишках и давать адекватную реакцию на чужую критику. Потому что терпимо относится к появлению слабостей у других.

5. Незрелые люди часто подозрительны, они привыкли искажать факты, подгоняя их под свою картину мира. Зрелые люди обладают развитым критическим мышлением, внимательны к реальным фактам, на основе которых и строят свои выводы. А еще они открыты всему новому и владеют навыками саморефлексии.

6. Незрелая личность старается подавлять свои эмоции, отрицает внутреннее депрессивное состояние из желания казаться сильной. Зрелый человек честен перед собой, он не готов обманываться, потому что открыт любому опыту. Зрелый индивид принимает себя любым. Он знает, чтобы изменить настроение, необходимо быть искренним с собой, сбросить социальные маски.

7. Незрелые люди обожают критиковать чужой труд, потому что сами на такое никогда бы не решились. Зрелые обладают достаточной мотивацией, чтобы добиться поставленных целей, они способны планировать на длительный срок и упорно двигаться к мечте. Это всегда люди дела.

8. Заботясь о личной жизни или карьерном росте, незрелая личность замыкается на своей цели, впадает в зависимость от успехов в этой области и перестает принимать жизнь целиком. Зрелая личность многогранна, для нее все области развития важны – и личная, и деловая, и социальная, и культурная. Именно поэтому зрелые люди выглядят здоровыми, удовлетворенными и счастливыми, они черпают энергию из разных источников жизни, умеют гибко реагировать на проблемы, переключаясь на иную деятельность.

9. Люди незрелые часто жалуются окружающим, что достойны лучшей жизни, мол, их оклад не так хорош, партнер рядом не уважает, дети не ценят, а результаты труда слишком скромные. Зрелые люди понимают, все, что приходит к ним в жизнь, является их собственной заслугой – будь то приятные бонусы или обидные провалы. Они довольны тем, что имеют, так как понимают, что сами это заслужили. И мир отвечает им взаимностью…

10. Зрелые люди уважают окружающий мир, природу и людей, непохожих на себя. Они понимают, каждый человек волен сам выбирать свои убеждения, принципы, стиль отношений, профессию и вероисповедание, в конце концов, мир многовариантен и универсальной правды не существует. Главное мерило успеха – быть самостоятельным и счастливым, не мешая окружающим жить своей жизнью, ценя чужую доброту и участие.

11. Зрелые люди стараются во всем соблюдать гармонию, жить без перекосов. Они выбирают настоящее вместо прошлого, намечая цели на будущее, не торопятся поддаваться панике. Они открыты и доверяют окружающему миру, потому что знают – все, что произойдет, будет лучшим из возможных вариантов. Они сами выбирают свой путь и всегда могут начать игру заново…

Текст: Flytothesky.ru