По мнению экспертов, эти страны смогут пережить изменение климата

Климатические изменения нельзя недооценивать, поскольку проблема это вполне реальная, и она становится все более серьезной. Несколько лет назад руководители 150 стран встретились в Париже в двадцатый раз, чтобы разработать генеральный план и избежать надвигающейся глобальной катастрофы, поскольку ученые уже давно знают, что эта проблема ляжет на плечи последующих поколений.





Конечно, это затронет все человечество и каждого из нас. Как изменение климата повлияет именно на ваш регион? Эксперты организации The Eco Experts представили инфографику, исходя из данных ND-Gain или Индекса глобальной адаптации, разработанного специалистами университета Нотр-Дам. Это ежегодный рейтинг государств, наиболее подготовленных и приспособленных к последствиям потепления.

Как мы видим, во многих азиатских и африканских странах присутствует опасная комбинация большой уязвимости и слишком малой подготовленности. На карте также показано, что развитые страны, которые, возможно, больше ответственны за изменение климата, менее уязвимы и более подготовлены, следовательно, их шансы пережить климатические изменения достаточно высоки. Это Норвегия, Новая Зеландия, Швеция, Финляндия, Дания, Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты, Германия и Исландия.





Были учтены и другие переменные, такие как способность властей принимать необходимые превентивные меры, качество инфраструктуры, технологический потенциал и политическую стабильность. Таким образом, мы можем видеть, что латиноамериканские страны с самым низким риском – это, в первую очередь, Уругвай и Чили.





Ураганы, землетрясения, метели, засухи и наводнения – это лишь некоторые из опасностей, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые регионы, и это усугубляется отсутствием национальных стратегий противодействия их последствиям. Например, самые незащищенные страны Центральной Америки – это Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа, хуже всего дела обстоят у Гаити. В Южной Америке Боливия и Гайана подвергаются наибольшему риску, в то время как все остальные, за исключением Чили и Уругвая, находятся в зоне среднего риска.





Для азиатского и африканского континентов последствия могут быть намного более разрушительными, поскольку практически вся территория, особенно в Африке, на карте окрашена в красный цвет, что означает самый высокий риск. Однако в основном пострадают такие государства, как Эритрея, Чад, Демократическая Республика Конго, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Нигер, Судан, Гаити, Афганистан и Гвинея-Бисау. Мадагаскар, Мавритания, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Либерия, Гвинея, Малави или Мьянма также в зоне риска. Удивительно, но на карте лучше всего себя «чувствует» Австралия, несмотря на то, что она является очень жаркой страной.





Итак, климатические изменения, как одна из самых больших проблем нашего времени, в виде губительного потепления и уменьшения осадков затронет все страны. Возможно, самые богатые и наиболее технологически развитые государства станут помогать тем, кто менее развит? В конце концов в этой ситуации победителя точно не будет.

Текст: Flytothesky.ru