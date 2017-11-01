Как избавиться от напряжения и беспокойства в ваших отношениях

Тревожность и беспокойство – самые настоящие убийцы любви. Они заставляют вас чувствовать себя так, словно за вас крепко хватается утопающий. Вы хотите его спасти, но отлично понимаете, что он своей паникой тоже потянет вас на дно.





● Непонимание

Непонимание – это наша связь со стрессом и беспокойством. Однако беспокойство не возникает с намерением причинить нам боль, а скорее с намерением помочь нам. Но сначала мы должны понять, что это такое: почему стресс и беспокойство присутствуют в ваших отношениях?

● Реакция мозга

«Эмоциональный центр» вашего мозга – лимбическая система – это самая старая его часть. Лимбическая система состоит из трех составляющих: гипоталамуса, гиппокампа и амигдалы. Гиппокамп отвечает за ваше настроение, а амигдала вызывает реакцию «бей или беги». Вся лимбическая система также несет ответственность за ускоренную частоту сердечных сокращений, потливость и физический дискомфорт.

● Собственно, это система, ответственная за беспокойство и стресс

Но вот главная проблема: хотя наш потрясающий мозг постепенно развивался и изменялся, реакция «бей или беги» все еще очень активна. В какой-то мере этот механизм действительно необходим. Без лимбической системы мы бы не знали, что такое выживание.

Иными словами, неуверенность в чем-либо = реакция «бей или беги» = стресс и беспокойство

И, как мы все знаем, все отношения несут определенную степень неуверенности.

● Устранение стресса

Хотя все стрессы из отношений устранить, наверное, невозможно, мы все же можем отсечь стрессы ненужные. Как? Понимая и принимая пять основных принципов:

1. Тревожность в отношениях является нормой – до определенной степени

Первый принцип связан с тем, что люди – существа социальные. Мы ищем, заботимся и любим других людей. Эта потребность в сохранении наших связей неизбежно вызывает некоторый стресс и беспокойство. В результате мы чувствуем острую тревогу, когда нам не хватает более тесной связи в отношениях.

2. Принятие своих эмоций помогает понять их

Эмоциональный интеллект – это способность осознавать, контролировать и выражать свои эмоции, а также с пониманием относиться к межличностным отношениям. Когда вы вкладываете чувства в слова, вы озвучиваете свои эмоции. Этот навык имеет далеко идущие последствия для отношений. Если вы чётко эти эмоции выражаете, вы чувствуете себя менее напряженными, мыслите более логично и легче находите решение проблем.

3. Стресс в отношениях может быть обусловлен чем-то другим

Мы все слышали слова «Не принимайте это лично». То же самое относится и к отношениям. Не принимайте стресс партнера как нечто, направленное на нас. Это особенно верно, если он является человеком открытым, общительным и жизнелюбивым, а вы, напротив, чувствительный интроверт. Даже в долгосрочных отношениях люди ошибочно принимают поведение своего партнера слишком лично. Скорее всего, это механизм защиты и что-то, что относится к первому принципу: инстинктивное беспокойство.

4. Стресс в отношениях может быть альтруистическим

Мы все беспокоимся о том, что для нас важно; и для большинства людей их отношения им очень важны. Уровень привязанности, который мы чувствуем к партнеру, часто совпадает с уровнем стресса и беспокойства.

5. Просить о помощи – это не слабость

Те, кто страдал от хронического стресса или беспокойства, подтвердят насколько обременительным является такое состояние. Не бойтесь просить о помощи, так как это необходимо для здоровья и счастливой жизни. Когда вы испытываете муки тревоги, депрессии или расстройства, связанного со стрессом, на вас накатывает ощущение личной слабости или неудачи. Порой наступает момент, когда симптомы усиливаются, и вам просто нужна помощь. В конце концов, напомните себе об одной прописной истине: ваш партнер любит вас безоговорочно, а значит, он поймет.

Текст: Flytothesky.ru