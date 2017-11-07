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Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

07.11.2017 22:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Интересно ли вам, как выглядит ваша еда до того, как её собрали с кустов, деревьев или с поля? И вообще, как эти продукты выращиваются? У вас есть возможность на это посмотреть.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

1. Возможно, вы думали, что ананасы растут на деревьях, но в действительности они растут на кустах, пока не придет время сбора урожая.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

А это поле из ананасовых кустов. Выглядит симпатично, не так ли?

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

2. Спаржа вырастает из луковицы, посаженной в поле.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Эту «могучую кучку» уже собрали, и её фактически можно есть (после обрезки и очистки).

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Вы также можете просто отрезать верхнюю часть, оставив луковицу для выращивания нового стебля.

3. Эти ворсистые маленькие плоды, на самом деле, несозревший миндаль. Он чем-то напоминает неспелый абрикос.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Зеленые плоды (или стручки) высыхают и трескаются на ветке, и оттуда выглядывает орех.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

В высохшем виде миндаль уже хорошо узнаваем.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

4. А это фисташки. Розовые цветочки скоро уступят место более узнаваемому виду ореха.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Но вы можете увидеть следы розовато-красного цветения на «теле» ореха после того, как его собрали и высушили.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

5. Так выглядит кешью. Он растет на кончике плода под названием «яблоко кешью».

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Забавно осознавать, что большой плод собирают только ради маленького орешка.
Орех вынимают из плода. А из «яблок кешью» выжимают сок, который продается в концентрированном виде.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

6. Перед вами арахисовое поле.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Та часть, которую мы едим, – это семя растений, и его нужно выкапывать из земли.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Под землей арахис растет до 160 дней, и только потом его уже можно есть.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

7. А теперь специи. Вы когда-нибудь задумывались, почему шафран стоит так дорого? Потому что его собирают из центральной части цветка крокуса.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Оранжевая часть цветка – это и есть шафран.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Шафрановые нити – часть рыльца цветка, и их нужно собирать очень осторожно.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Каждый цветок «производит» всего лишь несколько шафрановых нитей.  Шафран обычно продается на вес, несколько нитей упаковываются в стеклянные бутылки.

8. Это вьющееся растение похоже на дикую стручковую фасоль.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Зеленый цвет, вероятно, вводит вас в заблуждение, …но это ванильная орхидея.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Зеленые стручки собирают, а затем высушивают.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Сушатся они до коричневого цвета, затем разрезаются и чистятся, чтобы добраться до ванильной «пасты» внутри (на самом деле это всего лишь масса маленьких семян).

9. Так выглядит растущий кунжут.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Семенами кунжута обычно посыпают выпечку.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Они находятся в маленьких стручках (семена могут быть черными или белыми), их собирают и используют целиком или перерабатывают в кунжутное масло.

10. Перец, растущий на небольших кустах.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Кусты чем-то похожи на необычные ёлочки.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Так выглядит свежий перец. Эти зеленые ягоды будут высушены в черный перец.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

В зависимости от вида ягоды могут быть красными или зелеными. Красный перец превращается в розовые перчинки.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

11. Знаете ли вы, что палочки корицы – это просто высушенная кора дерева?

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

У коричного дерева красные листья.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Саму же корицу «добывают» таким образом. Кстати, в мире насчитывается десятки видов коричных деревьев.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Много-много корицы напоминает древесную стружку.

12. Это соцветие бананового дерева, из которого растут пучки маленьких бананчиков.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Банановые цветки выглядят очень экзотично.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Как только плоды достигают нужного размера, их собирают, причем, когда они еще зеленые.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Затем их разделяют на более мелкие пучки и дают им дозреть перед отправкой на прилавки.

13. Еще один забавный фрукт – киви. Эти маленькие зеленые плоды еще не созрели, поэтому они пока ярко-зеленые.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

У маленьких киви очень тонкий стебелек.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Деревья киви чем-то напоминают виноградную лозу с массой плодов, свисающих с ветвей.

14. А это брюссельская капуста. Маленькие капустные почки растут на вертикальном стебле с пышным кочаном наверху.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Обычно каждый росток обрезается и продается в продуктовом магазине по отдельности, хотя некоторые маркеты продают целые стебли вместе.

Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Текст: Flytothesky.ruКак выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

 
 
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