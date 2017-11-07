Как выглядят 14 ваших любимых продуктов до того, как их собрали

Интересно ли вам, как выглядит ваша еда до того, как её собрали с кустов, деревьев или с поля? И вообще, как эти продукты выращиваются? У вас есть возможность на это посмотреть.





1. Возможно, вы думали, что ананасы растут на деревьях, но в действительности они растут на кустах, пока не придет время сбора урожая.





А это поле из ананасовых кустов. Выглядит симпатично, не так ли?





2. Спаржа вырастает из луковицы, посаженной в поле.





Эту «могучую кучку» уже собрали, и её фактически можно есть (после обрезки и очистки).





Вы также можете просто отрезать верхнюю часть, оставив луковицу для выращивания нового стебля.

3. Эти ворсистые маленькие плоды, на самом деле, несозревший миндаль. Он чем-то напоминает неспелый абрикос.





Зеленые плоды (или стручки) высыхают и трескаются на ветке, и оттуда выглядывает орех.





В высохшем виде миндаль уже хорошо узнаваем.





4. А это фисташки. Розовые цветочки скоро уступят место более узнаваемому виду ореха.





Но вы можете увидеть следы розовато-красного цветения на «теле» ореха после того, как его собрали и высушили.





5. Так выглядит кешью. Он растет на кончике плода под названием «яблоко кешью».





Забавно осознавать, что большой плод собирают только ради маленького орешка.

Орех вынимают из плода. А из «яблок кешью» выжимают сок, который продается в концентрированном виде.





6. Перед вами арахисовое поле.





Та часть, которую мы едим, – это семя растений, и его нужно выкапывать из земли.





Под землей арахис растет до 160 дней, и только потом его уже можно есть.





7. А теперь специи. Вы когда-нибудь задумывались, почему шафран стоит так дорого? Потому что его собирают из центральной части цветка крокуса.





Оранжевая часть цветка – это и есть шафран.





Шафрановые нити – часть рыльца цветка, и их нужно собирать очень осторожно.





Каждый цветок «производит» всего лишь несколько шафрановых нитей. Шафран обычно продается на вес, несколько нитей упаковываются в стеклянные бутылки.

8. Это вьющееся растение похоже на дикую стручковую фасоль.





Зеленый цвет, вероятно, вводит вас в заблуждение, …но это ванильная орхидея.





Зеленые стручки собирают, а затем высушивают.





Сушатся они до коричневого цвета, затем разрезаются и чистятся, чтобы добраться до ванильной «пасты» внутри (на самом деле это всего лишь масса маленьких семян).

9. Так выглядит растущий кунжут.





Семенами кунжута обычно посыпают выпечку.





Они находятся в маленьких стручках (семена могут быть черными или белыми), их собирают и используют целиком или перерабатывают в кунжутное масло.

10. Перец, растущий на небольших кустах.





Кусты чем-то похожи на необычные ёлочки.





Так выглядит свежий перец. Эти зеленые ягоды будут высушены в черный перец.





В зависимости от вида ягоды могут быть красными или зелеными. Красный перец превращается в розовые перчинки.





11. Знаете ли вы, что палочки корицы – это просто высушенная кора дерева?





У коричного дерева красные листья.





Саму же корицу «добывают» таким образом. Кстати, в мире насчитывается десятки видов коричных деревьев.





Много-много корицы напоминает древесную стружку.

12. Это соцветие бананового дерева, из которого растут пучки маленьких бананчиков.





Банановые цветки выглядят очень экзотично.





Как только плоды достигают нужного размера, их собирают, причем, когда они еще зеленые.





Затем их разделяют на более мелкие пучки и дают им дозреть перед отправкой на прилавки.

13. Еще один забавный фрукт – киви. Эти маленькие зеленые плоды еще не созрели, поэтому они пока ярко-зеленые.





У маленьких киви очень тонкий стебелек.





Деревья киви чем-то напоминают виноградную лозу с массой плодов, свисающих с ветвей.

14. А это брюссельская капуста. Маленькие капустные почки растут на вертикальном стебле с пышным кочаном наверху.





Обычно каждый росток обрезается и продается в продуктовом магазине по отдельности, хотя некоторые маркеты продают целые стебли вместе.





Текст: Flytothesky.ru