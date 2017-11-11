Женщины этих 6 зодиакальных знаков особенно притягательны для мужчин

Правда в том, что каждая женщина красива и привлекательна по-своему, однако астрологи утверждают, что женщины, рожденные под знаками Рыб, Водолея, Козерога, Стрельца, Льва и Скорпиона, как правило, действуют на мужчин более магнетически.





1. Рыбы

Женщины-Рыбы привлекают мужчин своей романтикой, поскольку они не боятся выражать чувства и делают это весьма непринужденно и уверенно. Рыбы ищут партнера сильного и устойчивого, а также серьезно относящегося к долгосрочным отношениям. Женщины этого знака всегда могут разогревать страсть, если она немного остынет, придавая ей больше пикантности и «специй». Они не заботятся о материальных вещах, отдавая приоритет аспекту духовному. С финансовой точки зрения они спокойны и не стремятся к постоянному удовлетворению посредством расходов. Рыбы знают, что семья основывается не на вещах, а на здоровых и любящих отношениях между людьми. Они хорошо понимают потребности своих партнеров и дают им личное пространство, не ограничивая и не навязываясь.

2. Водолей

Уран – планета, управляющая Водолеем, который известен своими идеями равенства и свободы. У этих женщин есть внутренний стержень, и они избегают принятия помощи от других, что делает их независимыми и сильными. Это качество очень привлекает к ним мужчин, поскольку они способны сами защитить себя и взять на себя ответственность за собственные действия. У женщин-Водолеев потрясающее чувство юмора и очень острый ум, поэтому они мастерски находят почти гениальные пути решения проблем, с которыми сталкиваются. Их своеобразие и оригинальность делают их очень дружелюбными и интересными людьми. Новаторство и смелость являются отличительными чертами любой женщины-Водолея.

3. Козерог

Они могут казаться холодными и отстраненными, но на самом деле женщины-Козероги очень талантливы в построении осмысленных и качественных отношений. Будучи управляемыми планетой Сатурн, они знают, как владеть ситуацией и как быть замеченными и услышанными. Козероги очень любящие люди, у них хороший характер, они щедры и настолько мудры, что безошибочно прочувствуют, когда их используют. Поэтому манипулирование этими женщинами – не очень хорошая идея, ведь они моментально раскусят «агрессора». Отсутствие зависимости делает женщин-Козерогов очень притягательными для мужчин, а их простота выглядит как стильность и элегантность. Они прямолинейны, но это не значит, что они пресные и предсказуемые.

4. Стрелец

У женщин-Стрельцов смелое и авантюрное видение жизни, и они постоянно ищут новые эмоции и ощущения. Они не боятся жизни, потому что неизменно верят в лучшее и никогда не впадают в отчаяние в трудные времена. Их непредсказуемость – это то, что заставляет мужчин терять голову, поскольку женщины-Стрельцы не вписываются ни в один стандарт или шаблон. Открытость и коммуникабельность делают их отличными друзьями и компаньонами. Они очень щедры по своей природе, ненавязчивы и любят помогать другим. А еще дамы этого знака весьма изобретательны и смешливы.

5. Лев

Женщины-Львицы всегда пылают самыми разнообразными эмоциями и чувствами, так как они управляются самим Солнцем. Они не боятся брать на себя ответственность за ситуацию и, благодаря этому, обращают на себя внимание. Львицы привлекают мужчин без каких-либо усилий, поскольку они очень уверены в себе и в своей неотразимости. Даже если они не отличаются внешней красотой, это будет уравновешено их изумительным чувством юмора и неуемной любовью к жизни. Они невероятно талантливы в том, чем они любят заниматься, а их амбициозный характер помогает им достичь поставленных целей.

6. Скорпион

Женщины-Скорпионы очень эмоциональны и страстны в любви и отношениях. Кроме того, в них присутствует некоторая эксклюзивность и уникальность. Управляемые Плутоном, женщины этого знака не дадут своему партнеру заскучать, превращая его жизнь в американские горки с новыми впечатлениями. В их отношениях всегда будет что-то щекочущее нервы и захватывающее. Они не хотят привязываться к мирским реалиям жизни, поскольку им очень скучно попадать в рутину. Женщины-Скорпионы не боятся перемен и любят постоянно развиваться. У них есть способность к психоанализу, и они умеют читать скрытые мысли партнера.

Текст: Flytothesky.ru