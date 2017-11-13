Как серьезно обидеть каждый зодиакальный знак

Мир и все процессы в нем сегодня мощно ускорились, и это не могло не отразиться на нас: мы, разношерстные детки зодиака, спешим и не успеваем, злимся и свирепеем, становимся все более и более нетерпимыми и похожи на спички, снующие и суетящиеся возле бочки пороха. Как же умудриться не переругаться и не поссориться друг с другом?





1. Овен

Просто познакомьтесь – человек-пороховая бочка. Поссориться с ним проще простого, недаром его покровитель древнегреческий бог войны. Он соперничает с другими по жизни и любит гнуть свою линию. Прежде чем сказать Овну, что какая-либо задача ему не по зубам и ему не видать того, чего он хочет, как собственных ушей, встаньте в боевую стойку, и уверяем вас – вам не придется долго ждать яростной атаки Овна!

2. Телец

Этот индивидуум любит красивые и изящные вещи, собираемые им в своем жилище, и он с гордостью продемонстрирует вам все свои ценности. Не ищите повода, чтобы его «зацепить» – просто бросьте, словно невзначай, что его квартира и все в нем приобретенное дешево и плохого качества, и ждите ответа – вместо вас он увидит красную тряпку!

3. Близнецы

Эти люди умеют прекрасно адаптироваться к мнению своего окружения. Раздразнить их нелегко, но попробуйте обратить внимание на то, что они говорят здесь и сейчас, – скорее всего, Близнецы говорят нечто противоположное тому, с чем они ранее соглашались, обсуждая эту тему с кем-то другим на прошлой неделе. Просто любопытно посмотреть, как они будут все это отрицать, если вы попытаетесь их поймать.

4. Рак

Этот знак, сам по себе, пассивно-агрессивный, причем способен быть таким постоянно! Он может быть мучеником и мучителем. Вам этого недостаточно? Просто скажите им, что он эгоистичен и уходите. Пусть потомятся, подумают и помучаются.

5. Лев

Хотите разъярить Льва? Все очень просто: игнорируйте его. Нагло прерывайте его и, ни с того ни с сего, нахально меняйте тему разговора. Помните: Львы все делают на публику. Им жизненно необходимо внимание окружающих, потому даже не показывайте, что вас хоть как-то заинтересовала его персона. Это доведет Льва до бешенства.

6. Дева

Здесь не нужно особенно стараться: наведите порядок в комнате Девы без её на то предварительного согласия! Обязательно поменяйте порядок книг на книжной полке. Перепутайте все её документы: и в компьютере, и на рабочем столе. Разрушьте весь порядок, который Дева сама себе установила в своем мире, и обмолвьтесь, что вы ей просто «помогаете».

7. Весы

Им совсем не нравится на кого-либо злиться. Весы – миротворцы и делают все возможное, чтобы избегнуть гнева, раздражения и негатива. Если вы захотите вывести Весы из себя, не прекращайте при них начатый спор или конфликт. Скажите, что они невнимательны к другим, неосмотрительны, опрометчивы и несправедливы к другим! Находите недостатки в каждом их решении и нахально оспаривайте разумность и целесообразность любого их выбора.

8. Скорпион

У этих людей страсти и эмоции пылают глубоко внутри. Есть один проверенный способ, как вывести Скорпиона из себя – просто предайте огласке его личную жизнь! Расскажите о его тайне по секрету всему свету! Узнав об этом, Скорпион натянуто улыбнется, но теперь будьте начеку! Отныне рекомендуем вам постоянно оглядываться, чтобы знать, кто находится у вас за спиной…

9. Стрелец

Этот знак трудно вывести из себя. У них, похоже, самый легкий и неконфликтный характер среди всех. Но Стрельцы терпеть не могут лжи! В начале общения с кем-либо они доверяют всем. Но только попробуйте подвести их в этом отношении: холодный прием вам сразу обеспечен, и, причем надолго, уж поверьте!

10. Козерог

Они гордятся своей рациональностью и умением планировать. Хотите немного сбить с Козерога спесь? Скажите ему, что его цели совершенно смешны и легкомысленны, его идеи глупы, и что он мог бы как-то лучше и разумнее тратить свое драгоценное время. Любой Козерог сразу выйдет из себя.

11. Водолей

Водолей сосредотачивается на больших и серьезных целях. Если вы хотите обидеть этот знак, скажите ему, что он просто тратит время на ненужные детали. Водолеи независимы, им трудно совладать со своими эмоциями, и если вы захотите выбить его из колеи, постоянно надоедайте вопросами: «А что ты думаешь и чувствуешь по этому поводу? А по этому поводу?»

12. Рыбы

Рыбы уж точно расстроены задолго того, как вы решите «зацепить» их. Их очень сложно разозлить по-настоящему: они, скорее, обвинят во всех грехах самих себя и заплачут, когда с ними захотят поругаться, чем ввяжутся в шумное выяснение отношений. Если вы хотите, чтобы Рыбы разгневались, скажите им, что они слишком остро реагируют на что-либо.

Текст: Flytothesky.ru