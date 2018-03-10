7 видов дефицита полезных веществ в организме, о которых мы, вероятно, не догадываемся

Всем нам нужно определенное количество различных питательных веществ, причем ежедневно. Витамины и минералы, в частности, являются важными элементами для каждого биологического процесса в организме. Увы, наше питание чаще всего далеко от идеального и здорового, а значит у большинства людей присутствует дефицит полезных веществ, о котором мы обычно даже не догадываемся.





1. Дефицит железа

Железо является основным компонентом эритроцитов, и у него есть две разновидности: гемовое и негемовое. Гемовое железо легко перерабатывается и в основном содержится в продуктах животного происхождения, например, в красном мясе. Негемовое железо присутствует как в животной, так и в растительной пище, и перерабатывается организмом уже сложнее. Симптомы дефицита железа включают нарушение когнитивной функции, сбои в работе иммунной системы и утомляемость. Лучшие источники гемового железа включают красное мясо и морепродукты. Негемовое железо – это фасоль, тыква, кунжут, брокколи, капуста и шпинат.

2. Дефицит витамина D

Витамин D – это здоровье кожи и костей, а также передача нервных импульсов по телу. Симптомы его дефицита включают усталость, мышечные боли и слабость. Лучшие источники этого витамина – конечно же, солнечный свет, а затем молочные продукты, жирная рыба (скумбрия, лосось, форель), печень трески и яичные желтки.

3. Дефицит витамина B-12

Витамин B-12 – это работа вашего мозга и нервной системы. Опасности его дефицита чаще всего подвержены вегетарианцы и веганы, поскольку в растительной пище его недостаточно. Симптомы дефицита B-12 могут включать онемение конечностей, головокружение, слабость, усталость, провалы в памяти и даже галлюцинации. Лучшие источники B-12 – это рыба, курица, молоко и йогурт, а для вегетарианцев рекомендуются заменители мяса и обогащенное соевое или миндальное молоко.

4. Дефицит кальция

Кальций – это крепость ваших костей и правильная работа нервной системы. Симптомы его дефицита включают аномальный сердечный ритм, хрупкость костей и мышечные судороги. Лучшие источники кальция – цельное молоко и молочные продукты, темно-зеленые овощи и рыба.

5. Дефицит магния

Магний необходим всему вашему организму: мозгу, нервной системе, костям и ферментативным реакциям. Дефицит магния связан с рядом заболеваний, включая заболевания сердца, остеопороз, метаболический синдром и диабет типа 2. Его симптоматика – это потеря аппетита, тошнота, рвота, утомляемость и слабость мышц. Идеальные источники магния включают орехи (миндаль и кешью), цельные злаки, темный шоколад и листовые зеленые овощи.

6. Дефицит фолата

Фолат – это одна из форм витамина В (фолиевая кислота), присутствующего во многих продуктах питания, в ряде пищевых добавок и специальных витаминизированных продуктах. Фолат играет решающую роль для процесса деления и синтеза клеток. Симптомы дефицита фолата включают усталость, язвы в ротовой полости и изменения цвета волос, ногтей и кожи. Пополнить его можно потреблением бобовых, злаков, темной листовой зелени и чечевицы.

7. Дефицит йода

Йод необходим для нормальной функции щитовидной железы и производства гормонов. Это жизненно важно для развития мозга, обмена веществ и роста. Дефицит йода является одной из наиболее распространенных проблем, охватывающей около трети населения планеты. Его симптоматика: увеличение частоты сердечных сокращений, увеличение щитовидной железы (зоб), затрудненное дыхание и одышка, а также увеличение веса. К источникам йода относятся морские водоросли, рыба с белым мясом, молочные продукты и яйца.

Текст: Flytothesky.ru

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