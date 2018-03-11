10 нескучных находок на AliExpress

Если не всем, то, вероятно, многим людям знаком сайт AliExpress. А подавляющее большинство из этих людей хотя бы раз заказывали на данной торговой площадке разные вещи, начиная от сувениров и заканчивая одеждой. Каких только товаров нет на AliExpress. Кажется, здесь можно найти абсолютно всё. Представляем вашему вниманию 10 действительно крутых находок, которые вы, возможно, хотели бы приобрести себе или кому-то подарить.

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