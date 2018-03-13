Какой сегодня праздник: 15 марта 2018 года

День Конституции Республики Беларусь

История праздника

Событие берёт начало с подписания Указа Президента РБ А. Лукашенко № 157 от 26 марта 1998 года. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена 15 марта 1994 года, дню принятия Конституции Республики Беларусь. Документ был необходим для построения более совершенной правовой системы после провозглашения независимости страны в 1991 г. Праздник наделён статусом государственного.

День потребителя

История и традиции праздника

На официальном уровне событие учредил Указ Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2000 года № 35 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157». Документ подписал А. Лукашенко. Дата праздника совпадает со Всемирным днем защиты прав потребителей.

Всемирный день защиты прав потребителей

История и традиции праздника

Событие впервые отметили 15 марта 1983 года. Дата праздника имеет символическое значение. Она приурочена ко дню выступления Джона Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году. В своей речи президент провозгласил базовые принципы прав потребителя.

Праздник получил широкую поддержку в профессиональных кругах и обществе. Торжественные мероприятия каждый год посвящаются определенной теме. Ее определяет Всемирная организация союзов потребителей.

Народный праздник Федот Ветронос

История

Родина святого Феодота – город Галатия в Малой Азии. Но он трудился в сане епископа на острове Кипр в Киринии. Когда Феодот только прибыл в город, силой своей проповеди ему удалось обратить в христианское вероисповедание многих язычников. За это духовенство Кипра наградило его высшим священническим саном.

В начале IV столетия началось гонение на христиан под предводительством правителя-язычника Ликиния. Епископ Феодот с двойным усердием продолжил призывать идолопоклонников отказаться от своей веры и прийти к Истинному Богу. Правитель Кипра Савин приказал арестовать его. Но Феодот сам явился к наместнику и тут же был предан жестоким пыткам, после чего заключен в тюрьму. Через пять дней его подвергли прилюдным истязаниям. Многие свидетели поразились терпению мученика и поверили в Христа.

В то же время царь Константин Великий одержал победу над узурпатором Максенцием и освободил заключенных христиан. Мученик Феодот вернулся к обязанностям епископа Киринии и через два года мирно умер.

Традиции и обряды

Огородники сеют на рассаду семена помидоров, сладкого перца и капусты (ранней, цветной, брюссельской).

В этот день время легко подхватить простуду, потому из дома без особой нужды выходить не следует.

Праздник часто приходится на время Великого Поста. Поэтому и традиции, которых придерживаются люди, больше относятся к нему. Желательно воздерживаться от ссор, брани, употребления нецензурной лексики, дурных мыслей и развлечений.

Приметы

Северный ветер со снегом и мороз пророчат прохладное лето.

Весь день идет снег, значит, тепло наступит нескоро.

Какая погода на Федота Ветроноса – такая будет и 22 мая.

Длинные сосульки означают долгую весну.

Морозный день – будут проблемы с запасами корма для скота и сенокосом.

Если случился снежный занос, то трава долго не вырастет.

15 марта принято считать днем, когда закипают подземные источники. Происходит большая последняя оттепель.

Если в этот день посадить лук и сельдерей, то они дадут хороший урожай.

Именинники

Арсений, Феодот, Клеменс, Рэймонд, Луиза

Знаменитости, появившиеся на свет в этот день

- 1924 год – Юрий Бондарев, автор романа «Берег»;

- 1930 год – Жорес Алферов, белорус, лауреат Нобелевской премии;

- 1935 год – Леонид Енгибаров, один из самых известных в СССР клоунов;

- 1968 год – Сабрина, итальянская певица, ставшая популярной в СССР в 1990-х;

- 1975 год – Ева Лангория,актриса и модель (США).

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