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На неделе Президент встретился с Генеральным секретарем Международной федерации баскетбола
29.07.2018 21:30 — Калейдоскоп | БT
Вот такое авторитетное мнение Патрика Бауманна. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола приехал в Беларусь, чтобы оценить организацию чемпионата мира среди девушек до 17-ти лет, но "программный" разговор с Александром Лукашенко оказался немного сложнее.
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На неделе выяснилось: мировое спортивное сообщество как раз не против, если Беларусь монополизирует права на проведение больших соревнований. Вот такое...
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