4 знака зодиака с чистым сердцем и широкой душой

Источник материала: Flytothesky

Много ли в вашем окружении людей, которые выделяются среди других своей незлобивостью, у которых широкая душа и чистое сердце? С астрологической точки зрения такие качества принадлежат лишь некоторым знакам зодиака. Про таких добряков обычно говорят «не обидит и букашку». Эти люди способны на большие поступки ради тех, кто им по-настоящему дорог. Они искренни, они умеют прощать и давать провинившимся второй шанс. Кто же эти безобидные знаки зодиака?





Рак

Чувствительный и невероятно ранимый представитель знака Рак по себе знает, как это больно, когда тебя обижают или предают. Именно благодаря своей восприимчивости Рак легко может поставить себя на место другого человека. А также войти в его непростое положение. Он незлобивый и незлопамятный и, к сожалению, этим нередко пользуются окружающие. Кроме этого, Рак отличный слушатель, «жилетка» и мудрый советчик. Поэтому рядом с ним так часто оказываются люди, которые остро нуждаются в поддержке и крепком плече. Если Рака обидят, он ни в коем случае не станет мстить или распускать слухи об обидчике. Он просто примет ситуацию как случившийся факт и постарается о ней забыть, параллельно оправдывая недоброжелателя.

Весы

А представители этого дружелюбного знака настолько сильно мечтают о гармонии вокруг себя, что лишний раз просто не хотят впутывать себя во всевозможные разборки и перепалки. Но не стоит думать, что Весы – это божьи одуванчики, несмотря на их чистое сердце. И что они не воспринимают колкости и грубости в свой адрес. Вероятнее всего, подобные моменты их задевают. Но ради сохранения гармоничных отношений с окружающими Весы готовы проглотить обиду и со спокойным видом продолжать общение со своими недоброжелателями. Главное для них – это баланс и равновесие в любых взаимоотношениях.





Стрелец

Этот отчаянный, дерзкий и непредсказуемый смельчак, на первый взгляд, кажется бесстрашным и не особо восприимчивым человеком. Но, немного пообщавшись с ним, становится понятно, что при всей его беззаботности и при всем его авантюризме у Стрельца в душе остается немало места для тепла и доброты, нежности и сердечности. Люди этого знака зодиака способны бросить все и сорваться на помощь к небезразличному им человеку, если это потребуется. И, что примечательно, несмотря на свою амбициозность и страсть к славе, они готовы искренне и безвозмездно помогать даже тем, с кем знакомы лишь несколько минут.

Рыбы

Тонкая и ранимая душа представителя этого знака способна вместить в себя истории и судьбы всех нуждающихся и несчастных существ, которые только есть на нашей планете . У Рыб чистое сердце, они добры и искренни со всеми, кто обращается к ним за помощью или советом. И даже если они понимают, что не в состоянии помочь человеку, они постараются его выслушать. А также найти нужные слова поддержки или пути решения проблемы. Будут ли Рыбы мстить обидчику? Никогда. Скажем больше, Рыбы не раз и даже не два смогут возобновить отношения с теми, кто их когда-то сильно ранил. Простив обидчика, они снова и снова будут тешить себя иллюзиями о том, что предатель рано или поздно изменится.

Текст: Flytothesky.ru

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