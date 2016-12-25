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Белорусские ученые работают над созданием электромобиля

25.12.2016 21:26 — Разное | Tut.by  
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Белоруские ученые работают над созданием отечественного электромобиля, пишет БЕЛТА.

О создании электромобиля заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

«Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Полагаем, что в 2017 году, в Год науки, у нас будет свой экспериментальный образец и электродвигатель», — сказал Владимир Гусаков.

Он также рассказал, что Академии наук поручено осуществлять научное обеспечение БелАЭС. Но параллельно ведется работа и в сфере новых видов энергии — солнечной, энергии ветра.

«Даже работаем над водородной энергетикой. Уже в мире есть в этой связи неплохие наработки. Мы пытаемся не отставать», — сказал он.

 
 
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Ученые надеются, что уже в 2017-м году у них будет экспериментальный образец и электродвигатель.

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