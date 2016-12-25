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Белорусские ученые работают над созданием электромобиля
Белоруские ученые работают над созданием отечественного электромобиля, пишет
О создании электромобиля заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
«Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Полагаем, что в 2017 году, в Год науки, у нас будет свой экспериментальный образец и электродвигатель», — сказал Владимир Гусаков.
Он также рассказал, что Академии наук поручено осуществлять научное обеспечение БелАЭС. Но параллельно ведется работа и в сфере новых видов энергии — солнечной, энергии ветра.
«Даже работаем над водородной энергетикой. Уже в мире есть в этой связи неплохие наработки. Мы пытаемся не отставать», — сказал он.
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Ученые надеются, что уже в 2017-м году у них будет экспериментальный образец и электродвигатель.
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