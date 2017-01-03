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Участники самой знаковой в прошлом году сделки в белорусской IT-отрасли вошли в рейтинг Forbes
03.01.2017 23:54 — Разное | Ежедневник
probusiness.by
Американское издание включило создателей приложения MSQRD Евгения Невгеня и Сергея Гончара в рейтинг лучших предпринимателей и инноваторов мира младше 30 лет.
«Когда Facebook хотела догнать Snapchat, она обратилась к двум предпринимателям из Беларуси, — говорится в описании журнала. — Невгень и Гончар создали MSQRD — приложение, которое добавляет сумасшедшие фильтры на ваши селфи. После того как приложение было подхвачено в США, Facebook купила MSQRD за неразглашенную сумму в марте 2016 года. С тех пор оба соучредителя работают уже на Facebook в Лондоне», - говорится в комментарии Forbes.
Напомним, что по итогам 2016 года MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень представили Беларусь в топ-100 инноваторов Центральной и Восточной Европы, составленный Financial Times, Res Publica, Google и Вышеградским фондом содействия интеграции в Центральной Европе. .
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Американское издание включило создателей приложения MSQRD Евгения Невгеня и Сергея Гончара в рейтинг лучших предпринимателей и инноваторов мира младше 30 лет.
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