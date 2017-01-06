Уже несколько дней как в Беларуси установилась морозная погода: на всей территории страны температура воздуха не превышает минус 20 градусов Цельсия. Холода добавили работы спасателям.



© Sputnik Яков Андреев МЧС сообщило о первых случаях обморожений

О том, что происходило в мороз с техникой и коммуникациями в Минской области, ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказала официальный представитель областного управления МЧС Кристина Борейко.

"В Логойске произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения — 20 многоквартирных домов, 2 детских дошкольных учреждениях и средняя школа остались без холодной воды. Водоснабжение было оперативно восстановлено", — уточнила официальный представитель МЧС Минской области.

Также трубопровод прорвало в поселке Правдинский Пуховичского района. Без теплоснабжения и горячей воды оставались 45 многоквартирных домов, общежитие, средняя школа, детский сад и больница. К восстановительным работам были привлечены 11 человек и 3 единицы техники.

"Все восстановительные работы в Пуховичском районе завершены, кроме того, завершаются работы в деревне Петровщина Молодечненского района, где из-за прорыва без теплоснабжения оставались 13 частных и один многоквартирный жилой дом", — рассказала Кристина Борейко.

Комментарий официального представителя управления МЧС по Минской области слушайте на радио Sputnik Беларусь.