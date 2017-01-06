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Стало известно место проведения отнятого у Тюмени этапа Кубка мира по биатлону
Международный союз биатлонистов определился с местом проведения 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который по следам антидопингового доклада канадского профессора Ричарда Макларена был перенесен из российской Тюмени.
Как сообщает официальный сайт IBU, 8-й этап Кубка мира пройдет 9−12 марта 2017 года в финском Контиолахти. За неделю до этого, на 2−5 марта, в Контиолахти запланировано проведение 7-го этапа Кубка IBU.
В марте 2015 года Контиолахти принимал 49-й чемпионат мира.
Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени
Вскоре после этого на телеканале «Беларусь 5»
Онако директор спортивного комплекса Андрей Асташевич в конце декабря 2016 года отметил, что
— Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность, — сказал Асташевич.
Тем не менее, слухи о вероятном переносе этапа в Раубичи не утихали. Накануне масла в огонь
— Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь. Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи, — сказал известный российский телекомментатор.
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Международный союз биатлонистов определился с местом проведения 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который по следам антидопингового доклада канадского...
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