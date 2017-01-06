Международный союз биатлонистов определился с местом проведения 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который по следам антидопингового доклада канадского профессора Ричарда Макларена был перенесен из российской Тюмени.



Стадион в Контиолахти. Фото: kontiolahtibiathlon.com

Как сообщает официальный сайт IBU, 8-й этап Кубка мира пройдет 9−12 марта 2017 года в финском Контиолахти. За неделю до этого, на 2−5 марта, в Контиолахти запланировано проведение 7-го этапа Кубка IBU.

В марте 2015 года Контиолахти принимал 49-й чемпионат мира.

Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени было принято в связи с информацией, переданной IBU независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена, где сообщалось о 31 российском биатлонисте , подозревающемся в нарушении антидопинговых правил.

Вскоре после этого на телеканале «Беларусь 5» прозвучала информация , что «Раубичи» могут принять этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени.

Онако директор спортивного комплекса Андрей Асташевич в конце декабря 2016 года отметил, что «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону, но не в марте.

— Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность, — сказал Асташевич.

Тем не менее, слухи о вероятном переносе этапа в Раубичи не утихали. Накануне масла в огонь подлил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

— Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь. Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи, — сказал известный российский телекомментатор.