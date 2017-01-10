Журналист Артур Стэпл рассказал, что белорусский форвард «Айлендерс» Михаил Грабовский планирует окончательно восстановиться после сотрясения к началу следующего сезона.



Фото: twitter.com/NYIslanders

«Михаил Грабовский не выходил на лед во время тренировочного кэмпа. Он до сих пор ощущает последствия сотрясения мозга, полученного еще в марте.

Недавно он вернулся в Лонг-Айленд, чтобы продолжить лечение и работу вне ледовой площадки. По словам человека, близкого к Грабовскому, 32-летний игрок недавно общался с капитаном «Питсбурга» Сидни Кросби, который раньше боролся с несколькими сотрясениями, похожими на повреждение Грабовского.

Михаил может отправиться во Флориду, чтобы встретиться со специалистом, и рассчитывает полностью восстановиться к следующему сезону. У Грабовского еще один год в рамках его четырехлетнего контракта с «Айлендерс», подписанного перед сезоном-2014/15. Если Грабовский не вернется в строй, «островитяне» не смогут выставить его на драфт отказов или выкупить контракт в последний год действия", — рассказал Стэпл на портале Newsday.