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Кража или реклама: Санта похитил MacBook в магазине в Тбилиси
11.01.2017 19:51 — Разное | Sputnik Беларусь
На видео можно увидеть, как Санта, развлекая посетителей магазина, подошел к стенду открытой выкладки, где находился ноутбук, забрал его и ушел.
Как передает
Тем временем грузинские пользователи интернета активно обсуждают видеоролик, некоторые предполагают, что сцена кражи постановочная и снята самим магазином в рекламных целях.
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Мужчина, одетый в костюм Санта Клауса, украл ноутбук Apple в магазине техники в Тбилиси. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи.
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