На видео можно увидеть, как Санта, развлекая посетителей магазина, подошел к стенду открытой выкладки, где находился ноутбук, забрал его и ушел.

Как передает Sputnik Грузия , по факту кражи было возбуждено уголовное дело, а сам магазин объявил, что за поимку похитителя подарит iPhone.

Тем временем грузинские пользователи интернета активно обсуждают видеоролик, некоторые предполагают, что сцена кражи постановочная и снята самим магазином в рекламных целях.