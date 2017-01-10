﻿ Кража или реклама: Санта похитил MacBook в магазине в Тбилиси. 21.by
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Кража или реклама: Санта похитил MacBook в магазине в Тбилиси

11.01.2017 19:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На видео можно увидеть, как Санта, развлекая посетителей магазина, подошел к стенду открытой выкладки, где находился ноутбук, забрал его и ушел.

Как передает Sputnik Грузия, по факту кражи было возбуждено уголовное дело, а сам магазин объявил, что за поимку похитителя подарит iPhone.

Тем временем грузинские пользователи интернета активно обсуждают видеоролик, некоторые предполагают, что сцена кражи постановочная и снята самим магазином в рекламных целях.

 
 
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Мужчина, одетый в костюм Санта Клауса, украл ноутбук Apple в магазине техники в Тбилиси. Камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи.

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